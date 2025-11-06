Суд обратил в доход государства основанный Ходорковским лицей

Суд удовлетворил иск об обращении в доход государства лицея-интерната «Подмосковный», основанного экс-владельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским. Адвокат сообщил, что обжалует решение суда

Лицей-интернат «Подмосковный» в посёлке Коралово Московской области (Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ)

Мещанский суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и обратил в доход государства лицей-интернат «Подмосковный», основанный бывшим владельцем ЮКОСа, бизнесменом Михаилом Ходорковским (включен в реестр иноагентов), передает ТАСС.

Как указывала Генпрокуратура, имущество фактически принадлежит Ходорковскому и бывшему руководителю «Менатепа» Платону Лебедеву, которые являются должниками в рамках открытого против них исполнительного производства. Лицей расположен в поселке Караллово Одинцовского района Московской области, в его собственности 86 га земли, пять жилых и 40 нежилых помещений.

Прокуратура указывала, что учредителем интерната значится международная компания «Йенсен корт лтд», но сделано это, по данным ведомства, для сокрытия информации о фактических владельцах — Ходорковском и Лебедеве. При этом финансирование лицея ведется из «Фонда Ходорковского» (признан нежелательной организацией в России), а педагоги прошли подготовку за рубежом.

Представители лицея на суде заявили, что учреждение не получало деньги от Ходорковского, и опровергли получение образования преподавателями за границей. Представляющий интересы интерната адвокат Олег Ильин сообщил, что обжалует решение суда, передает «Интерфакс».

В отношении Ходорковского и Лебедева, которые в 2005 году были признаны виновными в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов по делу ЮКОСа, открыто исполнительное производство о взыскании ущерба в размере 17,4 млрд руб. Имущество лицея-интернета, основанного Ходорковским, было арестовано еще в 2006 году.

Ходорковский отбывал наказание вплоть до 2013 года, когда был помилован президентом, а потом уехал за границу. Лебедев вышел свободу в 2014-м. По состоянию на 2024 год, как писал ТАСС, у Ходорковского в России сохраняется многомиллиардная задолженность — штрафы за нарушения порядка деятельности иностранного агента, неоплаченные сборы, госпошлины, налоги и пени по ним.

В счет оплаты долга Ходорковского и Лебедева в России конфискуют их имущество, в 2024 году занимавший тогда пост генпрокурора Игорь Краснов оценивал стоимость изъятой у них недвижимости в 9 млрд руб. В том же году суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства 1,4 млрд руб. со счетов бизнесменов. В октябре 2025 года судебным решением был изъят земельный участок экс-совладельца ЮКОСа Владимира Дубова, фактически, по данным истцов, принадлежащий Ходорковскому.