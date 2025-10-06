Суд Москвы конфисковал земельный участок экс-совладельца ЮКОСа

Речь, по данным ФССП, идет о земельном участке бывшего совладельца ЮКОСа Дубова, фактически принадлежащем экс-главе ЮКОСа Ходорковскому. Иск был подан в конце августа

Михаил Ходорковский (Фото: Henrik Montgomery / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Мещанский районный суд Москвы обратил в доход государства земельный участок бывшего совладельца ЮКОСа Владимира Дубова, фактически принадлежащий экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому (признан Минюстом иноагентом). Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Иск к Ходорковскому, бывшему главе «Менатепа» Платону Лебедеву и Дубову «об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц», был подан начальником отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов в конце августа. Истец заявил, что на исполнении находится сводное исполнительное производство, должниками по которому являются Ходорковский и Лебедев. По данным судебных приставов, экс-глава ЮКОСа владеет земельным участком, зарегистрированным на Дубова.

«Решением Мещанского районного суда города Москвы от 06 октября 2025 года исковое заявление начальника отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов к

Ходорковскому М.Б., Лебедеву П.Л., Дубову В.М. — удовлетворено», — говорится в сообщении.

В феврале Бутырский суд Москвы лишил жену и детей Ходорковского права пользования квартирой и выписал из нее. Иск был подан Ириной Левиной, новой владелицей квартиры, ранее принадлежавшей семье экс-главы ЮКОСа. Инна Ходорковская продала ее Левиной в сентябре прошлого года, но осталась прописана вместе с детьми. Она и проживает за границей и сама выписаться не могла.

Летом прошлого года Мещанский суд взыскал 1,413 млрд руб. со счетов Ходорковского и Лебедева в банке «Траст» по иску Генпрокуратуры. Ответчиком была также Сибирская лизинговая компания.

В январе того же года Одинцовский суд Подмосковья конфисковал дома основателя ЮКОСа и экс-главы «Менатепа» в подмосковном поселке «Яблоневый сад». Позднее занимавший тогда пост генпрокурора Игорь Краснов заявил, что стоимость изъятого имущества Ходорковского и Лебедева составила почти 10 млрд руб.

Главными фигурантами дела ЮКОСа были Ходорковский и Лебедев. В 2005 году оба были признаны виновными в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов (получили по девять лет колонии). Одновременно судом был удовлетворен гражданский иск Федеральной налоговой службы (ФНС) о взыскании с осужденных причиненного государству ущерба в размере 17,4 млрд руб. В 2010 году их признали виновными в хищении и легализации денежных средств, полученных преступным путем, — по второму уголовному делу. Изначально срок наказания составлял 14 лет колонии, но в итоге был снижен до десяти лет и десяти месяцев. Президент Владимир Путин в 2013 году помиловал Ходорковского, который после этого уехал из России. Лебедев был освобожден из колонии в 2014 году после решения Верховного суда о снижении срока до реально отбытого. Ходорковский написал прошение о помиловании на имя президента России, но говорил, что не признавал вины в преступлениях, за которые был осужден. По словам Путина, экс-глава ЮКОСа в просьбе о помиловании косвенно признал вину «и попросил его отпустить раньше срока». Лебедев свою вину также не признал.