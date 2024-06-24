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Суд взыскал со счетов Ходорковского и Лебедева 1,4 млрд руб.

Представители Ходорковского и Лебедева в процессе не участвовали. В мае Генпрокуратура просила взыскать с их счетов порядка 1 млрд руб. и около $2 млн, которые находятся на счетах в банке «Траст»
Михаил Ходорковский
Михаил Ходорковский (Фото: Sven Hoppe / DPA / ТАСС)

Мещанский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства 1,413 млрд руб. к бывшему руководителю ЮКОСа Михаилу Ходорковскому (внесен Минюстом в реестр иноагентов), экс-главе группы «Менатеп» Платону Лебедеву, а также Сибирской лизинговой компании, передает ТАСС.

«Удовлетворить иск замгенпрокурора РФ об обращении в доход РФ денежных средств на счетах ПАО «НБ «Траст», — постановил суд.

Представители Ходорковского и Лебедева в процессе не участвовали. Представители банка «Траст» и Федеральной службы судебных приставов (ФССП) не возражали против требований Генпрокуратуры.

В мае Генпрокуратура просила взыскать порядка 1 млрд руб. и около $2 млн, которые находятся на счетах в банке «Траст». ФССП в рамках исполнительного производства ввиду норм законодательства не смогла взыскать эти средства.

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Михаил Ходорковский

Главными фигурантами дела ЮКОСа были Ходорковский и Лебедев. В 2005 году оба были признаны виновными в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов (получили по девять лет колонии). Одновременно судом был удовлетворен гражданский иск Федеральной налоговой службы (ФНС) о взыскании с осужденных причиненного государству ущерба в размере 17,4 млрд руб.

В 2010 году их признали виновными в хищении и легализации денежных средств, полученных преступным путем, — по второму уголовному делу. Изначально срок наказания составлял 14 лет колонии, но в итоге был снижен до десяти лет и десяти месяцев. Президент Владимир Путин в 2013 году помиловал Ходорковского, который после этого уехал из России. Лебедев был освобожден из колонии в 2014 году после решения Верховного суда о снижении срока до реально отбытого.

Генпрокуратура указывала, что Ходорковский и Лебедев не возместили ущерб государству в добровольном порядке. Ведомство попросило суд обратить в доход государства средства девяти компаний, которые в рамках приговора в отношении Ходорковского и Лебедева не вели реальную деятельность, но выступали средством транзита капитала в их пользу. Сегодня все предприятия, за исключением Сибирской лизинговой компании, ликвидированы.

Ходорковский написал прошение о помиловании на имя президента России, но говорил, что не признавал вины в преступлениях, за которые был осужден. По словам Путина, экс-глава ЮКОСа в просьбе о помиловании косвенно признал вину «и попросил его отпустить раньше срока». Лебедев свою вину также не признал.

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Георгий Смирнов
Михаил Ходорковский Платон Лебедев суд
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