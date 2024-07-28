Долги Ходорковского в России оценили в 17,4 млрд руб.
У бывшего руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в России образовалась задолженность на 17,4 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
В эту сумму входят непогашенные штрафы за нарушения порядка деятельности иностранного агента (ст. 19.34 КоАП), неоплаченные сборы, госпошлины, налоги и пени по ним, уточняет агентство.
Согласно банку данных исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов, против бизнесмена заведены исполнительные производства о взыскании 16,2 млрд руб. налогов и сборов и более 1,2 млрд руб. исполнительских сборов.
РБК направил запрос в пресс-службу ФНС России.
В конце июня суд в Москве постановил взыскать со счетов Ходорковского и бывшего руководителя «Менатепа» Платона Лебедева 1,413 млрд руб., которые хранились в банке «Траст». Соответствующий иск подала Генпрокуратура, которая потребовала обратить средства в доход государства «в счет возмещения непогашенного ущерба от налоговых преступлений».
В начале июня глава ведомства Игорь Краснов заявил об изъятии у Ходорковского и Лебедева недвижимости стоимостью 9 млрд руб., которую они приобрели в элитном коттеджном поселке Одинцовского района Подмосковья. Речь идет о коттеджном поселке «Яблоневый сад», где бывшие топ-менеджеры ЮКОСа построили дома в конце 1990-х.
Ходорковский и Лебедев были главными фигурантами дела ЮКОСа. В 2005 году обоих признали виновными в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, одновременно суд удовлетворил иск Федеральной налоговой службы о взыскании с них 17,4 млрд руб. Срок наказания Ходорковского изначально составлял 14 лет колонии, но затем был снижен до десяти лет и десяти месяцев. В декабре 2013 года президент Владимир Путин помиловал бизнесмена, он покинул Россию. Лебедев вышел из колонии в 2014 году
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