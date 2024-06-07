Имущество Ходорковского и Лебедева на ₽10 млрд изъяли в доход государства

Суд в январе конфисковал дома основателя ЮКОСа и экс-главы «Менатепа» в подмосковном поселке «Яблоневый сад». Прокуратура оценила их стоимость в 9 млрд руб., также «в казну» поступило имущество еще на 900 млн руб.

Михаил Ходорковский (Фото: Sven Hoppe / dpa / Global Look Press)

Стоимость обращенного в доход государства имущества экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан иноагентом) и бывшего руководителя «Менатепа» Платона Лебедева составила почти 10 млрд руб., сообщил «Интерфаксу» генпрокурор Игорь Краснов на полях Петербургского международного экономического форума.

Речь о недвижимости стоимостью 9 млрд руб., которую они приобрели в элитном коттеджном поселке Одинцовского района Московской области «для легализации преступного дохода», заявил Краснов. «Также ранее в счет оплаты долга в казну поступило имущество еще на 900 млн руб.», — сказал он.

«Коммерсантъ» в конце января писал, что Одинцовской суд по иску Генпрокуратуры передал в собственность государства поселок «Яблоневый сад» в Подмосковье, где дома построили Ходорковский, Лебедев, бывший вице-президент ЮКОСа Леонид Невзлин (также признан иноагентом) и другие топ-менеджеры нефтяной компании. Представители прокуратуры опирались на приговор Мещанского райсуда 2005 года — тогда Ходорковский и Лебедев были осуждены, в том числе за неуплату налогов, на девять лет заключения (Мосгорсуд позднее сократил сроки на год). Суд также удовлетворил иск ФНС о взыскании ущерба в размере 17,4 млрд руб.

В мае прокуроры подали еще один иск об обращении в доход государства 986 млн руб. и $1,8 млн со счетов Ходорковского и Лебедева в банке «Траст». ТАСС писал, что деньги ранее были арестованы «как полученное в результате преступных действий имущество членов преступной группы». По словам Краснова, Мещанский суд Москвы рассмотрит этот иск 13 июня.

В 2022 году журнал Fortune назвал Ходорковского самым богатым неамериканским предпринимателем моложе 40 лет, тогда его состояние оценивалось в $7,2 млрд. В 2005 году власти России признали его виновным в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, затем — в хищении и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Изначально срок наказания составлял 14 лет колонии, но позднее его снизили, а в 2013 году президент Владимир Путин помиловал бизнесмена. Он покинул Россию. Лебедев вышел из колонии в январе 2014 года после сокращения срока президиумом Верховного суда.

В 2016 году Ходорковского объявили в международный розыск по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Бизнесмен называл обвинение лишенным оснований. В 2024-м он снова появился в базе розыска МВД, поводом стало дело о «фейках» об армии.