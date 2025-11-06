 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В России завели первое дело о поиске экстремистского контента

Мужчина случайно наткнулся в интернете на статьи о запрещенных организациях, говорит представляющий его интересы юрист Сергей Барсуков. Он сообщил РБК, что считает клиента невиновным, а суд уже вернул протокол МВД на доработку
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

В городе Каменск-Уральский в Свердловской области составили протокол на 20-летнего молодого человека по новой статье об умышленном поиске экстремистского контента (ст. 13.53 КоАП, предусматривает штраф от 3 тыс. до 5 тыс. руб.). Это первое такое административное дело, рассказал агентству Ura.ru представляющий интересы мужчины юрист Сергей Барсуков.

Судя по судебной картотеке, протокол принят к рассмотрению 10 октября, последнее заседание было проведено 14 октября, а потом было перенесено (в качестве причин в том числе указано «истребование доказательств») на 6 ноября.

По словам Барсукова, его подзащитный вину не признает и говорит, что случайно увидел информацию, которая, по мнению правоохранительных органов, является экстремистским контентом.

В разговоре с «Осторожно, новости» юрист уточнил, что мужчина наткнулся в интернете на статьи о «Русском добровольческом корпусе» (РДК) и батальоне «Азов» (оба признаны в России террористическими организациями и запрещены), но «ничего намеренно не искал». Как утверждает Барсуков, данные в правоохранительные органы о действиях подзащитного передал оператор связи, какой именно — не уточняется.

Как сообщил РБК Барсуков, на заседании 6 ноября он заявил ходатайство о прекращении производства по делу в связи с отсутствием доказательств вины его подзащитного. По его словам, в настоящее время протокол отправлен обратно в полицию для устранения недостатков.

РБК обратился за комментарием в МВД и к юристу Сергею Барсукову.

Закон о штрафах за умышленный поиск экстремистского контента в интернете вступил в силу 1 сентября. Кодексом об административных правонарушениях предусмотрены штрафы за это в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб.

Поправки в КоАП приняли летом этого года, в Госдуме против них выступили фракции «Новых людей», КПРФ и «Справедливой России». Инициативу также раскритиковала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она указывала, что федеральный перечень экстремистских материалов состоит более чем из 5,4 тыс. позиций. «Каждый гражданин должен с этим списком ознакомиться или как? Как будут устанавливать умысел в поиске таких материалов?» — говорила Мизулина.

Глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что правоохранительные органы должны доказывать, что поиск экстремистских материалов был совершен умышленно. Кроме того, он пояснял, что за использование соцсетей, которые признаны в России экстремистскими (к таким относится запрещенная Meta, которая владеет Facebook и WhatsApp), называть не будут.

«И в этом смысле, если пользователь об этом не знает — о том, что этот материал включен в реестр, и у него умысла нет, даже если он использует VPN, он никакому наказанию подвергаться не будет», — отмечал он.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
экстремистские материалы поиск Интернет Свердловская область
