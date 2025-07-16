Мизулина раскритиковала штрафы за поиск экстремистских материалов в Сети

Екатерина Мизулина (Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»)

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина раскритиковала законопроект о штрафах за поиск экстремистских материалов в Сети, который сейчас рассматривают депутаты Госдумы.

По ее словам, Лига безопасного интернета после вступления этого закона в силу не сможет мониторить и передавать МВД информацию по целому ряду направлений, которые составляют 30% деятельности организации.

«Интересно, а депутаты вообще видели количество «свастик» и «вентиляторов» в комментариях в соцсетях? Если школьник зашел в комменты и увидел это, его тоже штрафовать будут? Или, например, набрал в поиске VPN, то что?» — написала она в своем телеграм-канале.

Мизулина напомнила, что федеральный список экстремистских материалов насчитывает сейчас 5473 позиции. «Каждый гражданин должен с этим списком ознакомиться или как? Как будут устанавливать умысел в поиске таких материалов?» — задалась вопросом она.

Под действие нового закона подпадут и сами депутаты, считает Мизулина. Ведь в своих обращениях граждане рассказывают о сообществах с призывами, например, к убийствам на расовой почве. Однако депутаты нарушат закон, если откроют ссылку из такого обращения.

Мизулина опубликовала также одно из обращений к ней, в котором закон назван противоречащим Конституции России. Автор текста сослался на ст. 29 Основного закона. В п. 4 статьи говорится, что каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.

Ранее группа депутатов внесла в Госдуму поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) «в части усиления административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности, а также нарушения в сфере связи и информации».

Депутаты предложили штрафовать граждан за умышленный поиск в Сети «заведомо экстремистских материалов» и получение доступа к ним, в том числе с помощью VPN-сервисов. Штрафы для граждан составят от 3 тыс. до 5 тыс. руб.

Кроме того, власти планирую штрафовать за рекламу VPN-сервисов. Штрафы для граждан рассматривают на сумму от 50 тыс. до 80 тыс. руб., должностных лиц — от 80 тыс. до 150 тыс. руб., а юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. руб.