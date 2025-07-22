Три фракции Думы выступили против закона о штрафах за поиск экстремизма

Представители «Новых людей», КПРФ и «Справедливой России» раскритиковали штрафы за поиск экстремистских материалов. «Это требование не искать и не думать», — считают в СР-ЗП

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Фракции «Новых людей», КПРФ и «Справедливой России» отказались поддерживать закон о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете и рекламу VPN-сервисов. Сегодня Госдума на пленарном заседании приняла поправки в третьем, окончательном чтении, передает корреспондент РБК.

На заседании за принятие закона проголосовали 306 депутатов, против выступили — 67 депутатов, воздержались — 22.

Вице-спикер Госдумы («Новые люди») Владислав Даванков заявил, что пользователю будет легко случайно нажать на ссылку, которая в конечном итоге приведет его к запрещенному материалу. «Я вчера с сыном разговаривал, пытался ему объяснить, как этот закон будет работать. И я понял, что есть только один выход — чтобы он выучил наизусть все эти 5 тыс. названий (из реестра экстремистских материалов Минюста. — РБК), для того чтобы в них не нажимать», — подчеркнул Даванков.

Он отметил, что многим людям: адвокатам, журналистам, историкам — нужно искать в интернете различные материалы в рамках профессиональной деятельности, а IT-специалисты по работе пользуются VPN. Про них «забыли», считает депутат. Кроме того, под штрафы могут подпасть люди, пострадавшие от действий мошенников, предположил он. «Такие резонансные законопроекты надо рассматривать вдумчиво», — отметил Даванков.

Депутат Артем Прокофьев (КПРФ) обратил внимание на то, что после внесения поправок концепция законопроекта полностью изменилась. «Как от реестра экспедиторов мы перешли к реестру поисковых запросов и опасности VPN?» — задался он вопросом. Законопроект вступает в противоречие с Конституцией, в частности со ст. 23, в которой говорится о праве на тайну переписки, заявил депутат.

Он напомнил о позиции авторов и сторонников предлагаемых норм, которые утверждают, что он не коснется массового пользователя. «Но объясните, как вы будете доказывать умысел? Никому в этом зале не стало это понятно», — заявил Прокофьев.

«Эти формулировки — это борьба с гражданами. Это даже не требование молчать. Это требование не искать и не думать», — заключил он.

Депутат Валерий Гартунг (СР-ЗП) подчеркнул, что принятие таких резонансных инициатив по такой процедуре неправильно. Их нужно было вносить отдельным законопроектом, считает Гартунг. Фракция не выступает против самих ограничений, но не согласна с тем, что их предварительно не обсуждают.

Министр цифрового развития Максут Шадаев, выступая на пленарном заседании, заявил, что по новым нормам россиян будут наказывать только за умышленный просмотр экстремистских материалов в интернете. Для того чтобы совершить правонарушение, пользователь должен знать, что материал заблокирован, и иметь умысел на его поиск, подчеркнул министр. За доступ к соцсетям, даже если они признаны экстремистскими, наказывать не будут, добавил он.

Первая версия законопроекта, к которому позже были поданы поправки, была внесена в Госдуму в июне и касалась «усиления административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности». Ко второму чтению поступили поправки, которые вводят штрафы за умышленный поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN. Их автором выступило правительство.

В тексте поправок говорится, что к экстремистским относятся материалы, включенные в опубликованный федеральный реестр экстремистских материалов Минюста или указанные в п. 3 ст. 1 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». Сейчас в реестре 5473 записи.

Во втором чтении законопроект был принят 17 июля.