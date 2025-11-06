 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Норвегии начали расследование утечки о победителе Нобелевской премии

В Норвегии начали расследование возможной утечки данных о личности лауреата Нобелевской премии мира. За несколько часов до оглашения победителя, которым стала венесуэльская оппозиционерка, на нее резко начали делать ставки
Мария Корина Мачадо
Мария Корина Мачадо (Фото: Jesus Vargas / Getty Images)

Управление национальной безопасности Норвегии занимается расследованием ситуации с возможной утечкой данных о личности лауреата Нобелевской премии мира до объявления победителя, пишет Bloomberg. Глава Нобелевского института Кристиан Берг Харпвикен подтвердил это.

Отмечается, что за несколько часов до объявления венесуэльской оппозиционерки Марии Корины Мачадо лауреатом премии люди начали массово делать на нее ставки на платформе Polymarket. Харпвикен считает, что наиболее вероятной причиной подозрительного всплеска ставок является кибершпионаж. Он подтвердил, что институт привлек «внешних экспертов» к расследованию.

Институт, базирующийся в Осло, уже неоднократно становился целью хакеров, но это первый случай, когда количество ставок заранее указало на победителя, пишет агентство. Так, в декабре 2021 года во время церемоний вручения Нобелевских премий была совершена кибератака на сайты премии. Управление нацбезопасности Норвегии также оказывало поддержку Нобелевскому институту в 2010 году, когда он подвергся массированной хакерской атаке после вручения премии китайскому правозащитнику Лю Сяобо, говорится в статье.

Венесуэла закроет посольство в Норвегии после Нобелевки оппозиционерке
Политика
Посольство Венесуэлы в Осло, Норвегия

В октябре Нобелевский институт допустил, что стал жертвой шпионажа. Харпвикен не стал уточнять, как именно институт связывается с нобелевскими лауреатами, отметив только, что это делается таким образом, «чтобы не оставить никаких следов».

Нобелевскую премию мира Мачадо присудили «за усилия по продвижению демократии в Венесуэле». Награду она посвятила народу страны и президенту США Дональду Трампу. Сам американский лидер долгое время был в числе фаворитов у букмекеров на получение Нобелевской премии мира.

