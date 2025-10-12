Нобелевский институт объяснил утечку о лауреате премии мира шпионажем
Нобелевский институт допускает, что имя лауреата Нобелевской премии мира, которую получила бывший депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Мария Корина Мачадо, могли узнать еще до официального объявления в результате шпионажа.
«Для Нобелевского института шпионаж — обычное дело, мы постоянно с ним сталкиваемся. Поэтому мы очень серьезно относимся к безопасности и стараемся от него защититься, но, возможно, в данном случае кому-то удалось украсть информацию», — заявил изданию VG глава института Кристиан Берг Харпвикен.
Харпвикен не стал уточнять, как именно институт связывается с нобелевскими лауреатами, отметив только, что это делается таким образом, «чтобы не оставить никаких следов». Расследование продолжается, пока причина произошедшего не установлена, добавил он.
Нобелевский институт заподозрил утечку, поскольку в ночь на 10 октября, накануне объявления лауреата, на букмекерской платформе Polymarket резко выросли ставки на победу Мачадо. Один из пользователей поставил более $67 тыс., при этом прежде он никогда не делал иных ставок на платформе. Ранее на других сайтах среди фаворитов долгое время был президент США Дональд Трамп.
Мачадо — один из лидеров венесуэльской оппозиции и критик президента Николаса Мадуро. В 2023 году на праймериз оппозиции по выдвижению единого кандидата на президентских выборах она набрала 92,35% голосов в свою поддержку, однако суд запретил ей участвовать в выборах и занимать государственные должности в течение 15 лет. Тогда Мачадо поддержала кампанию другого оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса Уррутиа, но тот уступил Мадуро всего 8%. После оглашения итогов выборов в Венесуэле вспыхнули массовые протесты.
Нобелевскую премию мира Мачадо присудили «за усилия по продвижению демократии в Венесуэле». Награду она посвятила народу страны и Трампу. По словам республиканца, в ходе телефонного разговора с ним Мачадо сказала, что принимает награду в его честь, поскольку американский лидер действительно ее заслуживает.
