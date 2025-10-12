Нобелевский институт объяснил утечку о лауреате премии мира шпионажем

Нобелевский институт расследует предполагаемую утечку о лауреате премии мира и допускает, что стал жертвой шпионажа. За несколько часов до официального объявления ставки на победу лидера венесуэльской оппозиции резко выросли

Нобелевский институт допускает, что имя лауреата Нобелевской премии мира, которую получила бывший депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Мария Корина Мачадо, могли узнать еще до официального объявления в результате шпионажа.

«Для Нобелевского института шпионаж — обычное дело, мы постоянно с ним сталкиваемся. Поэтому мы очень серьезно относимся к безопасности и стараемся от него защититься, но, возможно, в данном случае кому-то удалось украсть информацию», — заявил изданию VG глава института Кристиан Берг Харпвикен.

Харпвикен не стал уточнять, как именно институт связывается с нобелевскими лауреатами, отметив только, что это делается таким образом, «чтобы не оставить никаких следов». Расследование продолжается, пока причина произошедшего не установлена, добавил он.

Нобелевский институт заподозрил утечку, поскольку в ночь на 10 октября, накануне объявления лауреата, на букмекерской платформе Polymarket резко выросли ставки на победу Мачадо. Один из пользователей поставил более $67 тыс., при этом прежде он никогда не делал иных ставок на платформе. Ранее на других сайтах среди фаворитов долгое время был президент США Дональд Трамп.

Мачадо — один из лидеров венесуэльской оппозиции и критик президента Николаса Мадуро. В 2023 году на праймериз оппозиции по выдвижению единого кандидата на президентских выборах она набрала 92,35% голосов в свою поддержку, однако суд запретил ей участвовать в выборах и занимать государственные должности в течение 15 лет. Тогда Мачадо поддержала кампанию другого оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса Уррутиа, но тот уступил Мадуро всего 8%. После оглашения итогов выборов в Венесуэле вспыхнули массовые протесты.

Нобелевскую премию мира Мачадо присудили «за усилия по продвижению демократии в Венесуэле». Награду она посвятила народу страны и Трампу. По словам республиканца, в ходе телефонного разговора с ним Мачадо сказала, что принимает награду в его честь, поскольку американский лидер действительно ее заслуживает.