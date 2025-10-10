 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Нобелевская премия⁠,
0

Нобелевский комитет расследует аномальные ставки на лауреата премии мира

Сюжет
Нобелевская премия
Мария Корина Мачадо
Мария Корина Мачадо (Фото: Alexandre Meneghini / Reuters)

Нобелевский комитет проверит возможную утечку информации на фоне аномального роста ставок на лауреата премии мира Марию Корину Мачадо, заявил Aftenposten директор Нобелевского института Кристиан Берг Харпвикен.

Согласно информации норвежского издания, в ночь на 10 октября, накануне объявления лауреата, на сайте крупнейшей платформы для ставок на исход событий Polymarket начали резко расти ставки на лидера венесуэльской оппозиции.

За два часа вероятность присуждения премии Мачадо выросла с 3,75 до 72,8%. На победу венесуэльского политика было сделано несколько крупных ставок, одна из которых превысила $67 тыс.

Глава Нобелевского института заявил, что комитет будет расследовать случившееся, и выразил мнение, что, вероятно, речь идет о «цифровой утечке» информации.

Лауреаты Нобелевской премии мира: остановка войн и борьба с автократами
Фотогалерея 

О том, что Нобелевский комитет окончательно утвердил лауреата премии мира 2025 года, стало известно 6 октября, когда комитет провел свое последнее перед объявлением имени лауреата заседание.

Лауреатом Нобелевской премии мира в 2025 году стала венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо «за усилия по продвижению демократии в Венесуэле».

Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что положил конец по меньшей мере шести или семи войнам. Он отмечал, что «все говорят», что он «должен получить Нобелевскую премию мира». Но добавлял, что не рассчитывает на награду.

Российский президент Владимир Путин назвал авторитет Нобелевской премии в значительной степени утраченным, а также отметил, что Трамп «реально много делает для того, чтобы разрешить сложные, десятилетиями длящиеся кризисы». Республиканец в сети Truth Social поблагодарил российского президента за эти слова.

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
нобелевский комитет утечка информации Мария Корина Мачадо Нобелевская премия мира
Мария Корина Мачадо фото
Мария Корина Мачадо
политик
7 октября 1967 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Свидетели раскрыли связи главы Совета судей с Гусем и Карасем Общество, 21:09
Спецпредставителя губернатора Петербурга отправили в СИЗО Общество, 21:08
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
Нобелевский комитет расследует аномальные ставки на лауреата премии мира Политика, 20:50
Клуб Головина «Монако» объявил об отставке главного тренера Спорт, 20:46
Пловец Гирев рассказал об угрозах в случае участия в Олимпиаде в Париже Спорт, 20:38
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Взрыв прогремел на заводе взрывчатых веществ в США Общество, 20:32
«У него не было шансов». ИноСМИ — о решении не давать Трампу премию мира Политика, 20:18
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Три человека пострадали при атаке дронов в Белгородской области Политика, 20:17
Дмитриев отметил участие Мелании Трамп в возвращении российской девочки Политика, 20:14
Трамп счел, что у него больше нет причин для встречи с Си Цзиньпином Политика, 20:04
Медведев встретился с Ким Чен Ыном и передал ему привет от Путина Политика, 20:00