Нобелевский комитет расследует аномальные ставки на лауреата премии мира

Мария Корина Мачадо (Фото: Alexandre Meneghini / Reuters)

Нобелевский комитет проверит возможную утечку информации на фоне аномального роста ставок на лауреата премии мира Марию Корину Мачадо, заявил Aftenposten директор Нобелевского института Кристиан Берг Харпвикен.

Согласно информации норвежского издания, в ночь на 10 октября, накануне объявления лауреата, на сайте крупнейшей платформы для ставок на исход событий Polymarket начали резко расти ставки на лидера венесуэльской оппозиции.

За два часа вероятность присуждения премии Мачадо выросла с 3,75 до 72,8%. На победу венесуэльского политика было сделано несколько крупных ставок, одна из которых превысила $67 тыс.

Глава Нобелевского института заявил, что комитет будет расследовать случившееся, и выразил мнение, что, вероятно, речь идет о «цифровой утечке» информации.

О том, что Нобелевский комитет окончательно утвердил лауреата премии мира 2025 года, стало известно 6 октября, когда комитет провел свое последнее перед объявлением имени лауреата заседание.

Лауреатом Нобелевской премии мира в 2025 году стала венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо «за усилия по продвижению демократии в Венесуэле».

Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что положил конец по меньшей мере шести или семи войнам. Он отмечал, что «все говорят», что он «должен получить Нобелевскую премию мира». Но добавлял, что не рассчитывает на награду.

Российский президент Владимир Путин назвал авторитет Нобелевской премии в значительной степени утраченным, а также отметил, что Трамп «реально много делает для того, чтобы разрешить сложные, десятилетиями длящиеся кризисы». Республиканец в сети Truth Social поблагодарил российского президента за эти слова.