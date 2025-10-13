Венесуэла закроет посольство в Норвегии после Нобелевки оппозиционерке

Посольство Венесуэлы в Осло, Норвегия (Фото: Fredrik Varfjell / NTB / Reuters)

Правительство Венесуэлы объявило о закрытии своих посольств в Норвегии и Австралии и открытии новых дипломатических миссий в Буркина-Фасо и Зимбабве. Решение принято в рамках «стратегического перераспределения ресурсов» и реструктуризации дипломатической службы, говорится в заявлении правительства Николаса Мадуро, с которым ознакомился Reuters.

Консульские услуги гражданам Венесуэлы в Норвегии и Австралии будут предоставляться другими дипломатическими представительствами, уточнили в Каракасе. Новые посольства откроются, как их назвали в заявлении, в «братских странах, стратегических союзниках в антиколониальной борьбе и сопротивлении гегемоническому давлению».

Infobae со ссылкой на МИД Норвегии передает, что в Осло подтвердили закрытие посольства. «Посольство Венесуэлы сообщило нам, что оно закроется, но никаких причин не назвало», — сказали в норвежском министерстве.

Решение, как отмечает агентство, было принято на фоне роста напряженности в отношениях между Каракасом и Вашингтоном и спустя несколько дней после присуждения Нобелевской премии мира лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо . На награду также претендовал американский президент Дональд Трамп.

Кроме того, Венесуэла 11 октября обратилась к Совету Безопасности ООН с просьбой вмешаться в ситуацию с Соединенными Штатами, которые нанесли несколько ударов по венесуэльским судам, заявив, что на них были наркоторговцы. По версии Каракаса, ему может грозить «вооруженная атака» со стороны США «в самое ближайшее время». Вашингтон при этом называет Мадуро нелегитимным лидером и «лидером наркоторгового террористического «картеля солнц», который «несет ответственность за наркотрафик в США и Европу».