WSJ узнал об угрозе перемирию в Газе из-за застрявших в туннелях боевиках

Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

WSJ: ситуация с застрявшими в туннелях боевиками ХАМАС угрожает перемирию в Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сотни боевиков ХАМАС заблокированы под землей, которую контролирует Израиль, узнала WSJ. Ситуация может привести к срыву перемирия в Газе. Группировка требует предоставить боевикам безопасный выход, Израиль намерен их уничтожить
Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters
Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Сотни вооруженных бойцов палестинского движения ХАМАС оказались в ловушке в туннелях под контролируемой Израилем частью сектора Газа. Эта ситуация грозит срывом режима прекращения огня, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Сложившаяся ситуация стала результатом начатых в мае усилий Израиля по уничтожению разветвленной системы туннелей ХАМАС, где группировка прятала бойцов, заложников и оружие на протяжении всего конфликта. Стратегия заключалась в том, чтобы отрезать участки подземной сети друг от друга. Однако частичный отвод Армии Израиля в рамках соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве США в прошлом месяце, оставил боевиков, оставшихся за линией фронта, запертыми под землей без возможности отступления и с истощенными запасами.

Израильские и арабские официальные лица заявляют, что под землей находятся от 200 до 300 человек. ХАМАС сообщил, что число ближе к 100 и некоторые, возможно, уже умерли от голода.

Предположительно, эти боевики причастны к обстрелу израильских войск в Рафахе в конце октября уже после заключения перемирия между сторонами. Погибли трое израильских военнослужащих, еще несколько других были ранены. Эти инциденты спровоцировали волну ответных авиаударов. ХАМАС утверждает, что потерял связь с боевиками и не давал команды атаковать.

По данным арабских источников издания, камнем преткновения на переговорах между ХАМАС и Израилем стал вопрос о том, что делать с заблокированными боевиками. Группировка требует от Израиля предоставления им безопасного прохода на контролируемую боевиками территорию. Израиль в свою очередь хочет, чтобы те сдались или были убиты. Переговоры об освобождении застрявших под землей боевиков начались на прошлой неделе после того, как США поддержали инициативу о предоставлении тем безопасного прохода. Одним из рассматриваемых вариантов является их эвакуация силами Красного Креста.

Трамп пригрозил ХАМАС «быстрым и беспощадным» концом
Политика
Сектор Газа

13 октября в Шарм-эш-Шейхе президенты США, Египта, Турции подписали соглашение о прекращении войны в секторе Газа как посредники между Израилем и ХАМАС. После этого министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал одной из главных задач разрушение всех подземных туннелей ХАМАС в секторе Газа.

Спустя неделю ЦАХАЛ поразила объекты ХАМАС по всей территории сектора Газа, заявив, что это стало ответом на «вопиющее нарушение соглашения о прекращении огня». 28 октября приказ об ударах был отдан после данных об обстреле израильских войск в Рафахе.

В свою очередь президент США Дональд Трамп оставил за Израилем право наносить ответные удары по сектору Газа. Он не считает, что прекращение огня находится под угрозой, и назвал ХАМАС «очень небольшой частью» мира на Ближнем Востоке, пригрозив положить конец группировке, если та не будет «вести себя хорошо».

Валерия Доброва
сектор Газа ХАМАС Израиль перемирие
