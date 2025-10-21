 Перейти к основному контенту
Война Израиля с ХАМАС
0

Трамп пригрозил ХАМАС «быстрым и беспощадным» концом

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
По его словам, союзники США готовы ввести свои войска в Газу и «разобраться с ХАМАС», если тот продолжит нарушать мирные договоренности. При этом пока «надежда есть», считает Трамп
Сектор Газа
Сектор Газа (Фото: Salah Malkawi / Getty Images)

Несколько союзников США на Ближнем Востоке заявили о готовности «ввести крупные силы» в сектор Газа, если ХАМАС продолжит нарушать мирные договоренности, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Многие из наших теперь ВЕЛИКИХ союзников на Ближнем Востоке и в прилегающих регионах прямо и с огромным энтузиазмом сообщили мне, что готовы по моему запросу войти в Газу крупными силами и «разобраться с ХАМАС», — написал он в своей социальной сети Truth Social.

При этом Трамп считает, что «все еще есть надежда» на исправление ситуации.

«ЕЩЕ НЕТ!» Все еще есть надежда, что ХАМАС поступит правильно.
Если нет — конец ХАМАС будет быстрым, яростным и беспощадным!» — сказал президент США.

Он также выразил благодарность «Индонезии и ее прекрасному лидеру» Прабово Субианто за поддержку, оказанную Ближнему Востоку и США.

Трамп заявил, что перемирие Израиля и ХАМАС остается в силе
Политика
Фото:Shir Torem / Reuters

13 октября в египетском Шарм-эш-Шейхе президенты США, Египта и Турции, как посредники между Израилем и ХАМАС, подписали соглашение о прекращении войны в секторе Газа. Прекращение огня вступило в силу с 10 октября.

Позднее, 19 октября, США предупредили Катар, Турцию и Египет, что ХАМАС собирается нарушить перемирие в секторе Газа. ХАМАС назвал эти обвинения ложными и обвинил в нарушении режима прекращения огня Израиль. В тот день ЦАХАЛ нанесла авиаудары по Рафаху в секторе Газа. Как утверждала The Times of Israel, удары стали ответом на атаку на израильские силы в Рафахе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил принять решительные меры против террористических объектов в секторе Газа. ЦАХАЛ заявила, что ударила по десяткам объектов ХАМАС по всему эксклаву.

В тот же день, 19 октября, Израиль возобновил соблюдение режима прекращения огня в секторе Газа. На следующий день Трамп подтвердил, что договоренности о прекращении огня между Израилем и ХАМАС все еще в силе.

