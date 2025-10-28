Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа

Приказ об ударах был отдан после данных об обстреле израильских войск в Рафахе. По информации «Кан», Израиль также намерен расширить военное присутствие за пределы установленной соглашением о перемирии «желтой линии»

Фото: Amir Levy / Getty Images

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после консультаций с военными распорядился нанести новые удары по сектору Газа в ответ на неоднократные нарушения режима прекращения огня со стороны ХАМАС, сообщила его канцелярия.

«По завершении консультаций по вопросам безопасности премьер-министр Нетаньяху поручил военному руководству немедленно нанести мощные удары по сектору Газа», — говорится в сообщении.

The Times of Israel сообщает, что израильские войска, дислоцированные в Рафахе на юге сектора, некоторое время назад подверглись обстрелу со стороны боевиков.

После объявления о приказе Нетаньяху боевое крыло ХАМАС заявило, что группировка откладывает запланированную на сегодняшний день передачу тела погибшего заложника в связи с нарушением режима прекращения огня, передает Al Jazeera.

По данным израильского телеканала «Кан», власти Израиля приняли решение о расширении контролируемой ЦАХАЛ территории в секторе Газа за пределы так называемой «желтой линии», определенной в соглашении о перемирии, основанном на плане США по урегулированию конфликта, и координируют это с Вашингтоном.

При этом Армия обороны Израиля ранее объявила о снятии ограничений, связанных с обеспечением безопасности, в населенных пунктах вблизи сектора Газа с 19:00 мск.

10 октября вступило в силу соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС. 13 октября лидеры США, Египта и Турции — Дональд Трамп, Абдель Фаттах ас-Сиси и Реджеп Тайип Эрдоган, а также эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани подписали соглашение о прекращении войны в Газе как посредники между Израилем и ХАМАС.

В тот же день в рамках соглашения группировка отпустила всех остававшихся в живых пленных (20 человек). На тот момент в секторе Газа оставались тела 28 погибших заложников. Впоследствии ХАМАС передал тела 16 из них.

Израильская армия уже наносила удары по сектору Газа после заключения перемирия. Например, 19 октября ЦАХАЛ поразила объекты ХАМАС по всей территории региона, заявив, что это стало ответом на «вопиющее нарушение соглашения о прекращении огня». Перед этим США предупредили других посредников в мирных переговорах о готовящемся нарушении перемирия.

25 октября ЦАХАЛ нанесла «точечный удар» по центральной части сектора Газа, объяснив это предотвращением атаки на израильские войска со стороны боевика террористической организации «Исламский джихад» (запрещена в России).