В Израиле заявили о готовности уничтожить подземные туннели в Газе

Фото: Amir Levy / Getty Images

Одной из главных задач Израиля является разрушение всех поземных туннелей движения ХАМАС в секторе Газа, сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац в соцсети X.

«Главной задачей Израиля после этапа возвращения похищенных будет уничтожение всех террористических туннелей ХАМАС в Газе непосредственно ЦАХАЛ и через международный аппарат, который будет создан под руководством и надзором США», — написал он.

По словам министра, это является главным принципом демилитаризации сектора и разоружения правящей группировки. Кац приказал военным приготовиться к выполнению задачи.

Перемирие между Израилем и ХАМАС, заключенное при посредничестве США, вступило в силу в ночь на 10 октября. Соглашение о первой фазе мирного плана было подписано сторонами 9 октября в египетском Шарм-эш-Шейхе. После вступления в силу режима прекращения огня Израиль 10 октября отвел свои войска к буферной зоне Газы, палестинцы начали возвращаться домой.

ХАМАС в течение 72 часов после отвода войск Израиля должен освободить заложников. Дедлайн истекает 13 октября, в полдень по местному времени (совпадает с московским).

На следующих этапах ХАМАС должен лишиться реальной власти в Газе, надзор за территорией будет осуществлять новый международный орган — «Совет мира» под председательством самого Трампа. После реформирования Палестинской национальной администрации контроль над сектором Газа перейдет к ней.

Также из соглашения следует, что боевики ХАМАС, сложившие оружие, должны быть амнистированы, а вся террористическая инфраструктура, включая подземные тоннели, должна быть уничтожена.