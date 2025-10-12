 Перейти к основному контенту
Война Израиля с ХАМАС⁠,
В Израиле заявили о готовности уничтожить подземные туннели в Газе

Исраэль Кац: подземные туннели ХАМАС в Газе будут уничтожены
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Фото: Amir Levy / Getty Images
Одной из главных задач Израиля является разрушение всех поземных туннелей движения ХАМАС в секторе Газа, сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац в соцсети X.

«Главной задачей Израиля после этапа возвращения похищенных будет уничтожение всех террористических туннелей ХАМАС в Газе непосредственно ЦАХАЛ и через международный аппарат, который будет создан под руководством и надзором США», — написал он.

По словам министра, это является главным принципом демилитаризации сектора и разоружения правящей группировки. Кац приказал военным приготовиться к выполнению задачи.

Уиткофф посетил Газу для проверки соблюдения Израилем режима перемирия
Политика

Перемирие между Израилем и ХАМАС, заключенное при посредничестве США, вступило в силу в ночь на 10 октября. Соглашение о первой фазе мирного плана было подписано сторонами 9 октября в египетском Шарм-эш-Шейхе. После вступления в силу режима прекращения огня Израиль 10 октября отвел свои войска к буферной зоне Газы, палестинцы начали возвращаться домой.

ХАМАС в течение 72 часов после отвода войск Израиля должен освободить заложников. Дедлайн истекает 13 октября, в полдень по местному времени (совпадает с московским).

На следующих этапах ХАМАС должен лишиться реальной власти в Газе, надзор за территорией будет осуществлять новый международный орган — «Совет мира» под председательством самого Трампа. После реформирования Палестинской национальной администрации контроль над сектором Газа перейдет к ней.

Также из соглашения следует, что боевики ХАМАС, сложившие оружие, должны быть амнистированы, а вся террористическая инфраструктура, включая подземные тоннели, должна быть уничтожена.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

