Трамп оставил за Израилем право на ответные удары по Газе

Президент США не считает, что прекращение огня находится под угрозой, и назвал ХАМАС «очень небольшой частью» мира на Ближнем Востоке, пригрозив положить конец группировке, если та не будет «вести себя хорошо»

Президент США Дональд Трамп оставил за Израилем право наносить ответные удары по сектору Газа, его слова приводит NBC News.

«Израильтяне наносят ответный удар, и они должны наносить ответный удар, когда это происходит», — заявил Трамп журналистам на борту самолета по пути из Японии в Южную Корею.

Глава Белого дома не считает, что прекращение огня находится под угрозой, и назвал ХАМАС «очень небольшой частью» мира на Ближнем Востоке.

«Они [ХАМАС] сказали, что будут вести себя хорошо, и если они будут вести себя хорошо, то они будут счастливы», — отметил американский лидер. В противном случае группировке будет положен конец, предупредил Трамп.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне после консультаций с военными приказал нанести новые удары по Газе в ответ на неоднократные нарушения режима прекращения огня со стороны ХАМАС. Группировка отвергает обвинения.

Как сообщили Axios израильские чиновники, Нетаньяху провел встречу с военными, чтобы обсудить возможный ответ ХАМАС. Хотя ему рекомендовали нанести удар по Газе, он не принял никаких конкретных решений, сказали собеседники. Премьер, однако, пытался связаться с Трампом. Позднее, после того как группировка атаковала израильских военных на юге Газы, Нетаньяху приказал немедленно нанести удар по сектору, пишет издание.

10 октября вступило в силу соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС. Израильская армия уже наносила удары по сектору Газа после заключения перемирия. Например, 19 октября ЦАХАЛ поразила объекты ХАМАС по всей территории региона, заявив, что это стало ответом на «вопиющее нарушение соглашения о прекращении огня». Перед этим США предупредили других посредников в мирных переговорах о готовящемся нарушении перемирия. 25 октября ЦАХАЛ нанесла «точечный удар» по центральной части сектора Газа, объяснив это предотвращением атаки на израильские войска со стороны боевика террористической организации «Исламский джихад» (запрещена в России).