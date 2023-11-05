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Минобороны Украины задумало отказаться от срочной службы к 2028 году

Министр обороны Украины Умеров утвердил концепцию с отказом от срочной службы
Срочная служба на Украине уже отменена на время военного положения, которое действует с 24 февраля 2022 года. Киев хочет полностью от нее отказаться, заменив «интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста»
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Министр обороны Украины Рустем Умеров утвердил концепцию военной кадровой политики до 2028 года, которая в том числе предусматривает отказ от срочной службы по призыву, говорится в сообщении ведомства.

Концепция определяет стратегическое видение кадровой политики в ВСУ в течение пяти лет и касается как условий военного времени (военное положение на Украине действует с 24 февраля 2022 года), так и мирного, указывает министерство.

Украинская армия, согласно планам властей, до 2028 года должна будет перейти на службу по контракту, а срочную службу заменят «интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста».

Кроме этого, Минобороны Украины рассчитывает получить усовершенствованную систему электронного военного учета и расширить сотрудничество с учебными заведениями НАТО и Евросоюза, говорится в сообщении.

Прохождению срочной службы длительностью до 18 месяцев на Украине подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Верховная рада несколько месяцев назад опустила верхний предел призывного возраста до 25 лет, однако президент Владимир Зеленский до сих пор не подписал соответствующий закон, отмечает украинский 24-й канал. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов связывал это с чувствительностью данной темы.

Осенью 2022 года Верховная рада одобрила предложенные Зеленским поправки, которыми отменяется призыв на срочную службу во время военного положения. На Украине оно, как и мобилизация, продолжает действовать с февраля 2022 года. Мобилизации с рядом исключений подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Гражданам этой категории, кроме отдельных оснований, запрещен выезд с Украины.

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Тема отказа от срочной службы в пользу контрактной обсуждалась на Украине и ранее. В начале февраля 2022 года, еще до начала российской военной операции, президент Владимир Зеленский подписал указ, который предусматривал план по отказу от призыва на срочную службу с 1 января 2024 года с внедрением в качестве альтернативы модели интенсивной военной подготовки.

В России с 2024 года верхняя планка призывного возраста увеличена и со следующего года на срочную службу будут призывать граждан от 18 до 30 лет. Президент Владимир Путин в 2019 году говорил, что призыв «постепенно уходит в прошлое», но на это нужно время. Министр обороны Сергей Шойгу в сентябре того же года заявлял, что отмена призыва возможна, но сказал, что не считает правильным такое решение.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
срочная служба призыв Рустем Умеров Минобороны Украины
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