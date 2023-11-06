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Политика ,  
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Армения договорилась с США о помощи с реформой армии

Глава Генштаба Армении обсудил с Европейским командованием США реформу армии
В Штутгарте прошли переговоры главы Генштаба Армении и представителей Европейского командования США. Вашингтон и Ереван договорились о сотрудничестве в реформировании армии страны
Эдвард Асрян и&nbsp;Стивен&nbsp;Башам
Эдвард Асрян и Стивен Башам (Фото: Министерство Обороны Республики Армения)

Первый заместитель министра обороны Армении, начальник Генерального штаба ВС генерал-лейтенант Эдвард Асрян встретился с заместителем командира Европейского командования (EUCOM) США генерал-лейтенантом Стивеном Башамом и сообщил ему детали проводимых в вооруженных силах реформ, сообщается на сайте армянского Минобороны. Они обсудили поддержку США в их проведении.

Асрян, согласно сообщению военного ведомства, посетил 1–3 ноября штаб-квартиру Европейского командования США в Штутгарте по приглашению EUCOM.

«В ходе встречи обсуждены вопросы развития армяно-американского военного сотрудничества», — говорится в сообщении.

Башам пообещал содействие Вашингтона в «профессионализации вооруженных сил, укреплении профессионального сержантского состава, модернизации системы управления, миротворчестве, военной медицине, военном образовании и боевой подготовке, учениях» и др., сообщило армянское Минобороны.

Кроме того, генералы обсудили вопросы региональной безопасности.

Помимо штаб-квартиры EUCOM Асрян посетил также расположенный в Гогенфельсе объединенный многонациональный центр подготовки Сухопутных войск США в Европе и Академию сержантского состава.

В заявлении на сайте EUCOM говорится, что стороны сосредоточились на вопросах безопасности Армении, оборонных реформах и двустороннем военном сотрудничестве. «Для нас было честью принимать генерал-лейтенанта Асряна и его команду. Мы многому научились друг у друга», — отметил американский генерал, добавив, что США и Армения «сознательно и постепенно» развивают оборонное сотрудничество.

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Начальник Генштаба, в свою очередь, указал, что «армянские вооруженные силы в настоящее время переживают значительные реформы и трансформацию». «И мы заинтересованы в получении поддержки и изучении лучшей практики от наших партнеров, и особенно США», — сказал Асрян, его слова приводятся на сайте Европейского командования. «Эти обсуждения закладывают основу для планирования и проведения будущих совместных тренировок с Европейским командованием США, поскольку мы стремимся повысить способность наших вооруженных сил реагировать на изменения в динамичной и сложной среде», — заключил генерал.

EUCOM отвечает за военные операции США в Европе, некоторых частях Азии и Ближнего Востока, в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах. Войска насчитывают более чем 65 тыс. военнослужащих. Командование тесно сотрудничает с союзниками по НАТО и партнерами.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключал, что страна выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Помимо Армении туда входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. «Если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет после того, как Ереван зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении», — заявлял, в частности, Пашинян в мае этого года.

В январе республика отказалась проводить учения ОДКБ «Нерушимое братство-2023» на своей территории. Из заявлений премьера следовало, что Ереван отказался от учений из-за продолжающегося обострения отношений с Азербайджаном и не удовлетворяющей армянскую сторону позиции ОДКБ. После обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе осенью 2022 года Ереван обратился за помощью к ОДКБ, однако там выступили против силового решения. После этого отношения между Арменией и ОДКБ ухудшились.

«В целом ОДКБ — организация, которая ранее уже демонстрировала свою эффективность. Что касается заявления премьера Армении, мы будем продолжать свой диалог, в том числе и по совместному участию в ОДКБ», — заявлял в ответ на слова Пашиняна о возможном выходе из ОДКБ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В октябре глава армянского правительства пояснил, что его страна пока остается в ОДКБ, поскольку сверяет позиции с другими членами и не хочет недопонимания. «Мы находимся на этапе обсуждения вопросов, потому что мы не хотим, чтобы в ОДКБ неправильно поняли нас по какому-либо вопросу, и мы не хотим, чтобы мы неправильно поняли ОДКБ», — объяснил он.

В сентябре в Армении прошли совместные с США военные учения Eagle Partner 2023. Армянское Минобороны называло их целью отработку «операций по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач», а также повышение готовности войск к плановым оценкам в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира». В Кремле тогда говорили, что эти маневры «вызывают настороженность».

«Партнерство ради мира» — программа двустороннего сотрудничества между НАТО и отдельной страной-партнером, не являющейся членом альянса. Армения участвует в ней с 1994 года. Военные республики принимали участие в миссиях НАТО в Ираке и Афганистане, а также в Косово.

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Теги
Елена Чернышова
Армения США военная поддержка
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