Нетаньяху наказал министра за слова о ядерном ударе по сектору Газа

Министр наследия Израиля сравнил сектор Газа с Содомом и Гоморрой, допустил ядерный удар по анклаву и назвал возможную гибель заложников из-за этого «ценой войны». Его раскритиковали премьер и лидер оппозиции

Биньямин Нетаньяху (Фото: Christophe Ena / Reuters)

Израиль не рассматривает возможность удара по сектору Газа ядерным оружием, подобные заявления «оторваны от реальности», заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху, пишет The Times of Israel. Министра отстранили от участия в заседаниях кабмина.

«Израиль и ЦАХАЛ действуют в соответствии с высочайшими стандартами международного права, чтобы предотвратить причинение вреда посторонним людям, и мы будем продолжать делать это вплоть до победы», — сказал глава правительства.

Опровержение последовало за заявлением крайне правого министра наследия Амихая Элияху (партия «Еврейская сила»). Он не входит в военный кабинет, сформированный для принятия решений в военное время, и не имеет на него влияния. В интервью, отвечая на вопрос, не следует ли сбросить ядерную бомбу на анклав, министр ответил: «Это одна из возможностей»; а говоря о судьбе заложников сказал: «У войны тоже есть цена». Элияху также исключил, что в Газе могут быть невиновные. «Они могут отправиться в Ирландию или пустыни, монстры в Газе должны найти решение самостоятельно», — предложил он. За два дня до интервью он сравнил Газу с Содомом и Гоморрой.

После широкой волны критики министр назвал свои слова об атомном оружии «метафорическими» и подчеркнул необходимость возвращения заложников в целости и сохранности. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, возглавляющий партию «Еврейская сила», тоже назвал слова метафорой.

Несмотря на это, Элияху отстранили от заседаний кабинета министров на неопределенный срок. Лидер оппозиции, бывший премьер Яир Лапид назвал слова о ядерном ударе «ужасающими и безумными», а также оскорбляющими семьи заложников. Он призвал Нетаньяху отправить Элияху в отставку. «Хорошо, что за безопасность Израиля отвечают не эти люди», — сказал министр обороны Йоав Галлант.