Нетаньяху наказал министра за слова о ядерном ударе по сектору Газа
Израиль не рассматривает возможность удара по сектору Газа ядерным оружием, подобные заявления «оторваны от реальности», заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху, пишет The Times of Israel. Министра отстранили от участия в заседаниях кабмина.
«Израиль и ЦАХАЛ действуют в соответствии с высочайшими стандартами международного права, чтобы предотвратить причинение вреда посторонним людям, и мы будем продолжать делать это вплоть до победы», — сказал глава правительства.
Опровержение последовало за заявлением крайне правого министра наследия Амихая Элияху (партия «Еврейская сила»). Он не входит в военный кабинет, сформированный для принятия решений в военное время, и не имеет на него влияния. В интервью, отвечая на вопрос, не следует ли сбросить ядерную бомбу на анклав, министр ответил: «Это одна из возможностей»; а говоря о судьбе заложников сказал: «У войны тоже есть цена». Элияху также исключил, что в Газе могут быть невиновные. «Они могут отправиться в Ирландию или пустыни, монстры в Газе должны найти решение самостоятельно», — предложил он. За два дня до интервью он сравнил Газу с Содомом и Гоморрой.
После широкой волны критики министр назвал свои слова об атомном оружии «метафорическими» и подчеркнул необходимость возвращения заложников в целости и сохранности. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, возглавляющий партию «Еврейская сила», тоже назвал слова метафорой.
Несмотря на это, Элияху отстранили от заседаний кабинета министров на неопределенный срок. Лидер оппозиции, бывший премьер Яир Лапид назвал слова о ядерном ударе «ужасающими и безумными», а также оскорбляющими семьи заложников. Он призвал Нетаньяху отправить Элияху в отставку. «Хорошо, что за безопасность Израиля отвечают не эти люди», — сказал министр обороны Йоав Галлант.
Израиль официально не подтверждает и не опровергает наличие у него ядерного оружия. Еврейское государство не присоединилось к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и не сотрудничает с МАГАТЭ в отношении некоторых своих видов ядерной деятельности. Большинство исследователей склоняется к тому, что Израиль обладает порядка 90 ядерных боеголовок на основе плутония и произвел достаточно плутония для выпуска 100–200 единиц оружия, пишет Center for Arms Control and Non-Proliferation.