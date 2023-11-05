В ХАМАС ответили на заявление о возможности применения Израилем атомной бомбы

ХАМАС ответил на заявление израильского министра о ядерном ударе по Газе

Фото: Amir Cohen / Reuters

Заявление израильского министра о возможности сбросить атомную бомбу на сектор Газа является «выражением оккупационного нацизма и геноцида», которое правительство применяет против палестинского народа, заявил представитель ХАМАС Хазем Касем.

Касем призвал международное сообщество и суды, а также ООН «принять необходимые меры», пригрозив превратить зону конфликта в «пылающий вулкан, который будет угрожать региону и миру» в ответ на молчание.

Ранее министр наследия Амихая Элияху (партия «Еврейская сила»), отвечая на вопрос, не следует ли сбросить ядерную бомбу на сектор Газа, сказал: «Это одна из возможностей». Он исключил, что на территории анклава могут быть невиновные, а говоря о судьбе заложников, заявил, что «у войны тоже есть цена». Позднее Элияху назвал свои слова «метафорическими» и подчеркнул необходимость возвращения заложников в целости и сохранности.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив не рассматривает возможность удара по сектору Газа ядерным оружием, и назвал подобные заявления «оторванными от реальности». Он подчеркнул, что Израиль и ЦАХАЛ действуют в соответствии с международным правом. Премьер отстранил Элияху от заседаний кабинета министров на неопределенный срок.

