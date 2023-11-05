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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ЛАГ назвала расистскими слова министра, допустившего ядерный удар по Газе

ЛАГ: допущение Израилем ядерного удара по Газе — это расизм против палестинцев
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Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Ранее министр наследия Израиля сравнил сектор Газа с Содомом и Гоморрой, допустил ядерный удар по анклаву и назвал возможную гибель заложников из-за этого «ценой войны». В ЛАГ назвали его заявление свидетельством расизма
Ахмед Абуль Гейт
Ахмед Абуль Гейт (Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters)

Заявления израильского министра по делам Иерусалима и наследия Амихая Элияху о возможном ядерном ударе по сектору Газа свидетельствует о расизме израильтян в отношении палестинцев, заявил генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт.

«Заявления израильского министра-расиста Элияху показательны. Он не только признает, что они [Израиль] владеют ядерным оружием — секрет, о котором знают все. Он также закрепляет правду о расизме израильтян в отношении палестинского народа», — говорится в заявлении генсека, опубликованного в соцсети X (ранее Twitter).\

Ранее Ахмед Абуль Гейт призывал Израиль немедленно прекратить бомбардировки сектора Газа, указывая на возникшую там гуманитарную катастрофу. «Воздушные бомбардировки и осада ужасающе усугубляют гуманитарную ситуацию в Газе, это можно охарактеризовать как войну на истребление и этническую чистку сотен тысяч палестинце», — заявил генсек накануне.

Министр наследия Амихая Элияху (партия «Еврейская сила») ранее 5 ноября, отвечая на вопрос, не следует ли сбросить ядерную бомбу на сектор Газа, сказал: «Это одна из возможностей». Он исключил, что на территории анклава могут быть невиновные, а говоря о судьбе заложников, заявил, что «у войны тоже есть цена».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после этого заявил, что Тель-Авив не рассматривает возможность удара по сектору Газа ядерным оружием, и назвал подобные заявления «оторванными от реальности». Он подчеркнул, что Израиль и ЦАХАЛ действуют в соответствии с международным правом. Премьер отстранил от заседаний кабинета министров на неопределенный срок.

Представитель ХАМАС Хазем Касем, комментируя заявление израильского министра, назвал его «выражением оккупационного нацизма и геноцида», которое правительство Израиля применяет против палестинского народа. Позднее Элияху назвал свои слова «метафорическими» и подчеркнул необходимость возвращения заложников в целости и сохранности.

Израиль в число официально признанных ядерных государств не входит, однако западные СМИ неоднократно писали, что собственное ядерное оружие было создано им еще в конце 1960-х годов.

Израиль ранее придерживался политики «намеренной двусмысленности» и не признавал, что у него есть ядерное оружие, однако и не отрицал этого. На сегодня, согласно различным оценкам, страна может иметь от 90 до 400 единиц ядерного оружия.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
расизм ядерный удар Лига арабских государств Израиль сектор Газа ХАМАС
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