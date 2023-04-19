Президент Ирана пригрозил уничтожить Тель-Авив и Хайфу

Слова Эбрахима Раиси прозвучали на следующий день после того как премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что современный Иран «представляет экзистенциальную угрозу еврейскому народу»

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Президент Ирана Эбрахим Раиси, выступая с обращением по случаю Дня вооруженных сил страны, пригрозил Израилю «жестким ответом» в случае каких-либо действий, направленных против Тегерана.

«Враги, особенно сионистский режим, получили предупреждение, что любое действие против страны [Ирана] вызовет жесткий ответ со стороны вооруженных сил и будет сопровождаться разрушением Хайфы и Тель-Авива», — сказал он (цитата по Tehran Times).

Раиси также потребовал от США уйти из ближневосточного региона и заявил, что иранская армия «протягивает руку» региональным государствам, заинтересованным в мире и безопасности. Он не назвал конкретных стран, но, как пишет Times of Israel, Раиси имел в виду в том числе Саудовскую Аравию. В марте Тегеран и Эр-Рияд договорились восстановить дипломатические отношения, разорванные в 2016 году.

Times of Israel отмечает, что заявления Раиси были сделаны 18 апреля, когда в Израиле отмечают День поминовения погибших во время холокоста, а также на следующее утро после выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Тот в ходе церемонии памяти жертв Катастрофы в Иерусалиме назвал Исламскую Республику современным эквивалентом нацистской Германии и заявил, что Иран представляет экзистенциальную угрозу еврейскому народу.

В феврале Нетаньяху на прошлой неделе пообещал сделать все возможное, чтобы не дать Исламской Республике получить ядерное оружие. Летом прошлого года в Минобороны не исключали нанесения удара по Ирану в случае его разработки.

В середине февраля Bloomberg сообщал, что международные наблюдатели в Иране обнаружили уран, обогащенный до уровня, чуть ниже нужного для создания ядерного оружия, и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выясняет, как Тегеран смог добиться обогащения до 84%. Страну посетил глава агентства Рафаэль Гросси, он сообщил, что Иран «на высоком уровне» заверил его в готовности сотрудничать.