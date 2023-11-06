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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Боррель счел «коллективный провал» дипломатии причиной войны в Израиле

Боррель назвал обострение на Ближнем Востоке результатом коллективного провала
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
К обострению на Ближнем Востоке привел «недостаток желания» решить проблему между Израилем и Палестиной, и теперь оба народа платят огромную цену, заявил глава европейской дипломатии
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

К новому военному обострению на Ближнем Востоке привел «коллективный политический и моральный провал», заявил глава европейской дипломатии во вступительном слове на конференции европейских послов в Брюсселе. Трансляция велась на странице Европейской службы внешних связей в X (бывшая Twitter).

В результате израильтяне и палестинцы платят огромную цену, которая только будет расти, предупредил он.

По словам Борреля, провал стал результатом «недостатка желания решить израильско-палестинскую проблему». «Мы были формально привержены решению на основе двух государств, но без реальной дорожной карты, чтобы достичь результата», — признал глава дипломатии ЕС.

«Два государства для двух народов» — план разрешения палестино-израильского конфликта путем создания двух государств: Израиля для еврейского народа и Палестины для палестинского. В 1993 году правительство Израиля и Организация освобождения Палестины согласовали план реализации решения о создании двух государств, что привело к созданию Палестинской автономии. После 2008 года и прихода к власти в секторе Газа радикальной группировки ХАМАС процесс фактически остановился.

Палестинские территории разделены на две части: сектор Газа на берегу Средиземного моря и регион Западного берега реки Иордан со столицей в городе Рамалла. Первую контролирует ХАМАС, вторую — Организация освобождения Палестины (ООП). В 2004 году лидером ООП стал Махмуд Аббас. Одно из ключевых подразделений ООП — ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины).

ХАМАС пришел к власти в секторе Газа в 2007 году после столкновения с ФАТХ. Оно произошло после того, как в 2006 году на выборах в законодательный совет Палестины в Рамалле ХАМАС получил больше мест, чем ФАТХ. Последний результаты выборов не признал, создать правительство национального единства с ведущей ролью ФАТХ также не удалось. В результате боев ХАМАС вытеснил ФАТХ из сектора Газа.

В середине октября Euronews со ссылкой на опрос Pew Research Center сообщал, что в осуществимость решения о двух государствах верят 35% израильтян, это на 15 процентных пунктов меньше, чем в 2013 году, и самый низкий показатель на сегодняшний день. Согласно сентябрьским данным Палестинского центра политики и социологических исследований, почти треть палестинцев выражали поддержку решению о двух государствах.

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После начала нового обострения конфликта на Ближнем Востоке, произошедшего из-за нападения ХАМАС на Израиль, Брюссель осудил действия палестинской группировки; в середине октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила право Израиля на самооборону, но не упомянула поддержку Евросоюзом инициативы создания единого палестинского государства наравне с государством Израиль. После этого внешнеполитическая команда ЕС обвинила ее в предвзятости.

Боррель заявлял, что отдельные решения Израиля противоречат международному праву (израильские власти отвергают это обвинение) и выступил против приостановки помощи ЕС Палестине.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Жозеп Боррель Ближний Восток Израиль Палестина сектор Газа Евросоюз
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