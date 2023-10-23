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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Боррель назвал шаги к деэскалации войны Израиля и ХАМАС

Глава евродипломатии Боррель назвал шаги к деэскалации войны Израиля и ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Доставка гумпомощи в сектор Газа и освобождение заложников должны стать первыми шагами к деэскалации войны Израиля и ХАМАС, заявил Боррель. Освобождение заложников было одним из условий ЦАХАЛ для отказа от наземной операции
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Первыми шагами для деэскалации войны Израиля и ХАМАС должны стать доставка гуманитарной помощи в сектор Газа и освобождение заложников ХАМАС. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге, передает Reuters.

«Сейчас самое главное — чтобы гуманитарная помощь поступала в Газу», — сказал он, уточнив, что вопрос будет обсуждаться сегодня.

Кроме этого, по словам Борреля, удары ХАМАС по Израилю должны прекратиться, а заложники должны быть освобождены «Это первые шаги к деэскалации», — отметил дипломат.

После начала войны Израиля и ХАМАС глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с однозначной поддержкой Тель-Авива, из-за чего внешнеполитическая команда Евросоюза обвинила ее в предвзятости. Боррель заявлял, что отдельные решения Израиля противоречат международному праву. Также он выступил против приостановки помощи ЕС Палестине.

ХАМАС еще 9 октября — спустя два дня с начала боевых действий — заявил о готовности к мирным переговорам. Однако власти Израиля исключали переговоры и настаивают на полном уничтожении движения. Также Тель-Авив отмечал, что будет препятствовать «неконтролируемым поставкам» гуманитарной помощи других стран в сектор Газа.

23 октября представитель армии Израиля Джонатан Конрикус заявил, что наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа практически неизбежна, если боевики палестинского движения ХАМАС не освободят всех заложников и не сложат оружие. По последним данным ЦАХАЛ, ХАМАС удерживает в заложниках по меньшей мере 212 человек, среди которых есть и российские граждане.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Израиль ХАМАС Жозеп Боррель зоны деэскалации сектор Газа заложники гуманитарная помощь
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