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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Дипломаты ЕС пожаловались на главу Еврокомиссии из-за поддержки Израиля

Politoc: Дипломаты ЕС раскритиковали главу Еврокомиссии за позицию по Израилю
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
ЕС поддерживает создание государства Палестина, однако Урсула фон дер Ляйен не отражает эту позицию союза, концентрируясь в речах на праве Израиля на самооборону. Ситуация привела к конфликту с главой евродипломатии Боррелем
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Juan Medina / Reuters)

Внешнеполитическая команда Евросоюза обвинила главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в предвзятости при высказываниях на тему войны Израиля и палестинской группировки ХАМАС, пишет Politico.

«Мы обеспокоены безоговорочной поддержкой одной из двух сторон со стороны Еврокомиссии, которую вы представляете. Эта поддержка выражается бесконтрольно, например, здания ЕС освещаются израильским флагом (их подсвечивали в цвета израильского флага после атаки ХАМАС. — РБК)», — сказано в письме.

Документ с претензиями в ее адрес подписали 798 человек, работающих в Брюсселе и посольствах Евросоюза по всему миру. Всего в Еврокомиссии трудоустроены свыше 30 тыс. человек. По сведениям издания, последней каплей стало выступление фон дер Ляйен в середине октября, во время которого она подтвердила право Израиля на самооборону, но не упомянула поддержку Евросоюзом инициативы создания единого палестинского государства наравне с государством Израиль.

«Внешняя политика определяется государствами — членами Евросовета. Остальное, при полном уважении, — это личные мнения, [они] могут быть очень… законными, но они не отражают позицию Евросоюза как таковую», — сказал один из высокопоставленных чиновников ЕС. Он напомнил, что позиция Евросоюза заключается в «восстановлении ближневосточного мирного процесса как единственное возможное решение этого вопроса».

Ее отношения с главой европейского внешнеполитического ведомства Жозепом Боррелем и до войны были сложными, пишет Politico, но эскалация конфликта «расширила пропасть». Причиной стало заявление Борреля, в котором тот указал, что Израиль мог нарушить международное право своими действиями в секторе Газа в связи с отключением воды, света и ограничением поставок еды в анклав.

Депутаты и дипломаты Евросоюза уже жаловались на действия фон дер Ляйен в связи с войной. На условиях анонимности некоторые из них заявили Politico, что та выходит за рамки своих полномочий, в особенности это проявилось по время ее визита в Израиль. Она выразила солидарность с Израилем, но не передала призывы депутатов к соблюдению Израилем международного права. Это даже вызвало публичный упрек со стороны Борреля, который напомнил, что глава ЕК не вправе представлять Евросоюз во внешней политике, которая согласовывается главами МИД на встречах. «Под моим председательством», — подчеркнул Боррель.

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«Она просто сказала, что Израиль имеет право защищать себя, и точка. Это не та линия, с которой согласились государства-члены», — указывал один из дипломатов Евросоюза.

Вскоре после нападения боевиков ХАМАС на Израиль в Еврокомиссии заявили о пересмотре выделения финансовой помощи на сумму €691 млн и немедленной приостановке выплат Палестине. Некоторые страны раскритиковали это заявление, вскоре Боррель заверил, что выплаты будут продолжены. «Приостановка платежей — наказание для всех палестинцев — нанесла бы ущерб интересам Евросоюза в регионе и только еще больше придала бы смелости террористам», — указал он.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Евросовет Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен Жозеп Боррель Евросоюз Израиль Палестина сектор Газа
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