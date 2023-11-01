Белый дом: Байден наложит вето на проект о помощи Израилю без Украины

Байден пригрозил наложить вето на проект о помощи Израилю без Украины

Накануне республиканцы представили законопроект, который подразумевает выделение Израилю помощи на $14,3 млрд. В Белом доме отмечают, что он не учитывает интересы Украины и союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе

Джо Байден (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Джо Байден наложит вето на законопроект о выделении помощи Израилю, если палата представителей согласует его в нынешнем виде - без учета интересов Украины. Об этом предупредило бюджетное управление Белого дома, передает The Hill.

Проект, предложенный республиканцами, не отвечает нынешним требованиям, поскольку оставляет без внимания гуманитарную помощь населению сектора Газа, а также поддержку Киева и союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе, считают в управлении.

«Этот законопроект вреден для Израиля, для региона Ближнего Востока и для нашей собственной национальной безопасности», — заявили там. В Белом доме пообещали, что продолжат работать с конгрессом, чтобы достичь соглашения по запросу на дополнительное финансирование: Байден ранее запросил у конгресса согласования пакета общим объемом $105 млрд; из этой суммы $61,4 млрд предназначены для военной поддержки Украины, $14,3 млрд — Израиля.

Законопроект, который представила Республиканская партия, подразумевает выделение Израилю экстренной дополнительной помощи на $14,3 млрд. На системы ПРО и ПВО "Железный купол" предлагается выделить $4 млрд, еще $1,2 млрд - на разработку системы ПРО «Железный луч». Один из авторов законопроекта - новый спикер палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана), как ожидается, комитет палаты представителей рассмотрит документ 1 ноября.

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, комментируя документ на брифинге в Белом доме 31 октября, заявил, что он не отвечает интересам национальной безопасности США. По его словам, Вашингтон способен помочь одновременно и Украине, и Израилю.

Россия осуждает оказание военной помощи Украине. В Кремле говорили, что поставки техники и боеприпасов только затянут конфликт, но не помешают российской армии достичь своих целей.