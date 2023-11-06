Киев назвал фейком данные об оружии с Украины на Ближнем Востоке

Сообщения о поступлении предназначенного Киеву оружия на Ближний Восток — фейк, Украина контролирует ситуацию, заявил глава офиса Зеленского. В прошлом году о риске контрабанды вооружений с Украины заявлял Европол

Данные о том, что предназначенное Украине западное оружие оказалось за пределами страны, — это ложь, заявил в интервью Politico глава офиса президента Андрей Ермак.

«Украина полностью контролирует ситуацию. Я думаю, что это очередной российский фейк… Чем больше ложь, тем легче людям в нее поверить», — сказал он.

Издание отмечает, что в последнее время в социальных сетях распространились сообщения о том, что переданное Киеву вооружение появилось в секторе Газа. Похожее предположение высказывала член Палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия), заявив, что оружие боевикам ХАМАС, напавшим на Израиль, могло поступить от Украины.

С утверждением о том, что оружие на Ближний Восток поступает с украинской территории, выступали и власти России, в частности, президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Путин при этом усомнился, что к утечке причастны власти страны: «У меня нет симпатии к сегодняшнему руководству Украины — понятно, — но то, что это делается на уровне руководства Украины, здесь я сомневаюсь в этом, конечно». Летом 2022 года Европол, полицейская служба Евросоюза, не исключала возможности контрабанды огнестрельного оружия с территории Украины преступными группами. В Совете нацбезопасности и обороны в ответ потребовали предоставить доказательства.

В интервью Politico Ермак заявил, что мировые лидеры должны поддерживать Украину и в условиях обострения на Ближнем Востоке. «Даже если есть люди, которые чувствуют усталость [от конфликта Москвы и Киева], я уверен, что они не захотят завтра проснуться в мире, где будет меньше свободы и безопасности», — сказал он. Глава офиса Зеленского заявил, что Украине не нужен замороженный конфликт, а жалобы на «усталость» отразятся не только на Киеве, но и на западных государствах.

По словам Ермака, иностранные лидеры и союзники Украины обещают, что поддержка Киева останется на том же уровне, как и до 7 октября, когда ХАМАС напал на Израиль.

Москва осуждает военную помощь Запада Киеву. В Кремле заявляют, что поставки оружия и боеприпасов только затянут конфликт, и обещают, что западная техника «будет гореть».