Путин заявил о продаже оружия с Украины на Ближний Восток

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Оружие на Ближний Восток поставляется с территории Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Сейчас говорят, оружие появляется на Ближнем Востоке с Украины. Конечно, появляется. Продают потому что. И талибам (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России. — РБК) продают, а оттуда идет куда угодно дальше. Всё продается и покупается», — сказал глава государства.

В конце октября Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, его темой стал оборот оружия в России. Среди направлений, откуда в страну попадает такое оружие, он назвал Украину.

Президент подчеркнул, что вооружения попадают не в войска, а на территорию государства. Власти должны принять меры для укрепления нормативно-правовой базы и «посмотреть на то, как организованы меры ведомственного контроля», отметил он.

ФСБ регулярно сообщает о пресечении деятельности в России подпольных мастерских по изготовлению оружия и боеприпасов. Так, 20 октября сотрудники службы раскрыли 42 подпольные оружейные мастерские в 38 регионах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках и в других регионах.