 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин заявил о продаже оружия с Украины на Ближний Восток

Путин: оружие с Украины продают на Ближний Восток
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Оружие на Ближний Восток поставляется с территории Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Сейчас говорят, оружие появляется на Ближнем Востоке с Украины. Конечно, появляется. Продают потому что. И талибам (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России. — РБК) продают, а оттуда идет куда угодно дальше. Всё продается и покупается», — сказал глава государства.

В конце октября Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, его темой стал оборот оружия в России. Среди направлений, откуда в страну попадает такое оружие, он назвал Украину.

Президент подчеркнул, что вооружения попадают не в войска, а на территорию государства. Власти должны принять меры для укрепления нормативно-правовой базы и «посмотреть на то, как организованы меры ведомственного контроля», отметил он.

ФСБ регулярно сообщает о пресечении деятельности в России подпольных мастерских по изготовлению оружия и боеприпасов. Так, 20 октября сотрудники службы раскрыли 42 подпольные оружейные мастерские в 38 регионах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках и в других регионах.

Теги
Персоны
Украина Владимир Путин Ближний Восток поставки оружия продажа оружия
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Шойгу заявил о поражении Украины несмотря на поставки вооружений НАТО
Политика
Путин назвал Украину источником нелегального оружия в России
Политика
Производители оружия в США оценили прибыль от конфликта на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 99,01 (+0,01) Инвестиции, 16:42 Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 93,04 (-0,14) Инвестиции, 16:42
Какие из этих научных разработок существуют. Тест РБК и Росатом, 16:59
Путин отметил изменение риторики Запада о «победе на поле боя» Политика, 16:59
Путин заявил о продаже оружия с Украины на Ближний Восток Политика, 16:44
Как переехать и перевезти бизнес в Армению — три понятных шага Pro, 16:44
Природные ресурсы России. Путеводитель РБК+, 16:43
«Ъ» узнал о деле против Шабутдинова из-за советов верить в себя за ₽5 млн Бизнес, 16:40
«Всему есть цена»: зачем люди покупают современное искусство РБК и СберПервый, 16:40
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Задержан блогер Аяз Шабутдинов. В чем причина и чем он известен Life, 16:37
Путин назвал беспорядки в Махачкале событием, а не тенденцией Политика, 16:36
МВД показало кадры обыска у Шабутдинова по делу о мошенничестве Бизнес, 16:28
Как увеличить продажи через сайт: разбираем опыт поставщиков Pro, 16:22
Ключ к общению: зачем нужен социальный капитал и как его заработать РБК и ЖК SOUL, 16:21
Махачев рассказал, какую травму получил в бою с Волкановски Спорт, 16:20
Причина взрыва и угроза здоровью: как может быть опасна заводская пыль РБК и Karcher, 16:19