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Военная операция на Украине ,  
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Путин заявил об отсутствии симпатии к руководству Украины

Путин усомнился в том, что власти Украины поставляли оружие на Ближний Восток
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Военная операция на Украине
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Палестино-израильский конфликт
У России есть сведения, что с территории Украины продают оружие, в том числе на Ближний Восток, но это делается не на уровне руководства страны, заявил Владимир Путин

Путин заявил об отсутствии симпатии к руководству Украины
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Президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам визита в Бишкек, заявил, что не испытывает симпатии к нынешним властям Украины.

Путин сказал об этом, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать утверждения о том, что оружие боевикам ХАМАС, напавшим Израиль, могло поступить от Украины. Такое предположение сделала, в частности, член Палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия).

«Я сомневаюсь, что были поставки оружия с Украины, но я не сомневаюсь, что происходит утечка оружия с Украины», — сказал на это Путин. Он указал на «очень высокий» уровень коррупции в соседней стране и заявил, что «много желающих купить, а на Украине много желающих продать» оружие.

По словам президента, у России есть сведения о том, что вооружение с Украины продают в другие государства, в том числе на Ближнем Востоке, но он усомнился, что к этому причастны власти страны. «У меня нет симпатии к сегодняшнему руководству Украины — понятно — но то, что это делается на уровне руководства Украины, здесь я сомневаюсь в этом, конечно», — сказал он.

С такой ситуацией в 1990-х годах сталкивалась Россия, заявил Путин: «У нас, к сожалению, были неоднократные случаи, когда шла война на Кавказе, продажи из наших Вооруженных сил оружия противоположной стороне, той, с которой воевала российская армия на Кавказе. Прямо с наших складов брали и продавали за деньги».

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О том, что часть предназначенных Украине вооружений попала на Ближний Восток и на черный рынок, заявлял и глава российского Минобороны Сергей Шойгу. Москва осуждает военную помощь Запада Киеву. 

Опасения в том, что предназначенное для Украины вооружение может попасть в руки противникам Израиля, в том числе Ирану, в июле выражал премьер-министр этой страны Биньямин Нетаньяху. Тогда, по его словам, у израильских границ уже обнаружили западное противотанковое оружие.

В 2022 году Интерпол и Европол предупредили, что из-за военных действий на Украине в Европе может вырасти незаконный оборот оружия. Полицейская служба ЕС заявляла, что располагает данными, указывающими на факты контрабанды огнестрельного оружия с преступными группировками.  В Киеве в ответ потребовали представить доказательства.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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