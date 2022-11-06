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Отказ Джонсона от борьбы за пост премьера связали с гонорарами на £20 млн

The Guardian: Джонсон отказался от гонки за пост премьера из-за риска доходам на £20 млн
Поражение Сунаку в гонке за пост премьер-министра Британии лишило бы Джонсона половины его потенциальных ежегодных доходов от выступлений и мемуаров или 10 млн фунтов стерлингов, пишет The Guardian
Борис Джонсон
Борис Джонсон (Фото: Darren Staples / Getty Images)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон лишился бы 10 млн фунтов стерлингов (около $11,4 млн) доходов в год от выступлений и продажи мемуаров в случае проигрыша в гонке за лидерство в Консервативной партии и пост главы правительства, пишет The Guardian со ссылкой на источники в индустрии развлечений. Собеседники газеты считают, что это повлияло на его решение на баллотироваться.

После своей отставки Джонсон вел переговоры с рядом компаний, в том числе с американским холдингом Endeavour (в нее входят компании в сфере развлечений, создания, продвижения и продажи контента) и его дочерним агентством HRA (занимается организацией мероприятий с выступлениям известных людей), среди клиентов которого — экс-президенты США Билл Клинтон и Барак Обама, а также теннисистка Серена Уильямс, пишет издание.

По словам некоторых из тех, кто вел переговоры с Джонсоном, потенциальный ежегодный доход экс-премьера оценивается в 20 млн фунтов стерлингов. Люди, связанные с американским бизнесменом Ари Эмануэлем, который управляет Endeavour, дали понять Джонсону, что в случае поражения в борьбе за пост премьера его привлекательность для аудитории, а значит и значительная часть потенциальных доходов «испарится», пишет The Observer (принадлежит The Guardian). «Понятно, что индустрия считала, что его стоимость упадет как минимум вдвое», — говорится в заметке.

Большинство членов Консервативной партии считают причиной отказа Джонсона баллотироваться риск разрушить партию и свою репутацию, пишет издание, но некоторые были удивлены и разочарованы его решением. «Было много людей, недовольных Борисом. Они публично поддержали его в итоге для того, чтобы увидеть, как он отказался в последнюю минуту. Они не понимали, почему», — сказал газете высокопоставленный член Консервативной партии.

Джонсон занимал пост премьер-министра Великобритании с 2019 года и объявил об отставке в июле 2022 года, на фоне скандала с бывшим заместителем главного организатора Консервативной партии в палате общин Крисом Пинчером, обвиненным в домогательствах.

В сентября консерваторы выбрали руководителем партии экс-главу МИД Лиз Трасс. Она стала премьером, но пробыла на посту 45 дней и ушла в отставку после вызвавших критику коллег и общественности решений и предложений по бюджету и налогам.

После ухода Трасс заговорили о возможном участии Джосона в борьбе за пост главы британского правительства, он даже заручился поддержкой соратников по партии, однако в итоге объявил, что не будет участвовать в гонке. Премьер стал бывший главный конкурент Трасс по предвыборной гонке, экс-министр финансов Риши Сунак.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Борис Джонсон Великобритания премьер-министр Выборы
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