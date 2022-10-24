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Риши Сунак станет премьером Британии

Экс-глава Минфина Риши Сунак станет новым премьером Британии и лидером консерваторов
Экс-канцлер казначейства остался единственным кандидатом на пост главы кабинета министров, после того как его конкурентка лидер палаты общин Пенни Мордонт объявила о выходе из гонки
Риши Сунак
Риши Сунак (Фото: Hollie Adams / Getty Images)

Экс-глава МИД Великобритании и лидер палаты общин Пенни Мордонт выбыла из гонки за место лидера Консервативной партии и, следовательно, премьер-министра страны и поддержала Риши Сунака, сообщила вещательная корпорация Би-би-си. Таким образом, следующим главой правительства станет именно Сунак.

До 14:00 по местному времени (16:00 мск) кандидаты на пост премьера и лидера партии должны были заручиться поддержкой как минимум 100 парламентариев-консерваторов. В поддержку Сунака высказались почти 200 депутатов, а Мордонт — около 30, из-за чего та приняла решение снять свою кандидатуру.

«Совершенно очевидно, что нам сейчас нужна ясность. Мы приняли это решение во благо страны. В результате мы выбрали нашего следующего премьер-министра. <...> Риши располагает моей полной поддержкой», — говорится в заявлении Мордонт.

Таким образом, следующим премьер-министром станет 42-летний Сунак. Намеревавшийся ранее принять участие в премьерской гонке Борис Джонсон решил не выдвигаться; однако не исключено, что он может получить в правительстве один из ключевых постов, к примеру главы Минобороны. В ночь на понедельник Сунак и Джонсон провели продолжительную встречу, во время которой могли согласовать будущее сотрудничество.

Сунак станет самым молодым британским премьером в современной истории. Дэвиду Кэмерону, когда он стал премьером, было 43 года; Тони Блэр занял это кресло также в 43. А самым молодым главой правительства в истории Соединенного Королевства был Уильям Питт-младший: он стал премьером в 24 года (с мая 1804 по конец января 1806 года).

Сунак возглавлял казначейство с февраля 2020 года по минувший июль. Он подал в отставку из-за несогласия с действиями Джонсона, а затем решил побороться за пост премьера.

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Действующий премьер Лиз Трасс 20 октября объявила об отставке. Она пробыла главой правительства всего 45 дней — это самый короткий срок в современной Британии. Трасс признала ошибки в экономической политике, из-за которых была вынуждена уйти.

Изначально результаты выборов премьера должны были огласить 28 октября, но из-за того, что в гонке остался только один кандидат, официально Сунака провозгласят премьером уже 24 или 25 октября.

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Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Великобритания премьер-министр Выборы Консервативная партия Риши Сунак Кабинет министров правительство
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