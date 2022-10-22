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Джонсон получил необходимую для участия в выборах поддержку депутатов

Соратник Джонсона: экс-премьер получил поддержку 100 депутатов-тори для участия в выборах
Соратник Джонсона и журналисты сообщили, что он набрал более 100 голосов депутатов-тори, необходимых для участия в выборах, но публично поддержку выразили только 50. Официально о намерении баллотироваться объявил один кандидат
Борис Джонсон
Борис Джонсон (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Более 100 депутатов-тори поддержали бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в борьбе за пост главы правительства после отставки Лиз Трасс, написал в своем Twitter член парламента от Консервативной партии, соратник Джонсона Джеймс Даддридж. Об этом же сообщили телеканал Sky News со ссылкой на источник, журналист The Sunday Times Тим Шипман и политический корреспондент Би-би-си Крис Мейсон.

Мейсон при этом отмечает, что некоторые парламентарии относятся к этим данным скептически, поскольку публично готовность поддержать Джонсона выразили намного меньше депутатов-консерваторов: по данным на сайте Би-би-си, пока он набрал 50 голосов.

Для участия в выборах кандидатам необходимо преодолеть барьер в 100 голосов членов Консервативной партии. У тори 357 мандатов в нижней палате парламента, выдвинуться могут не более трех человек. Единственным претендентом, кто официально заявил о намерении баллотироваться, стала лидер палаты общин Пенни Мордонт. Она участвовала в выборах летом, но выбыла из гонки. Сейчас, по подсчетам Би-би-си, ее готовы поддержать 22 депутата.

Самой большой поддержкой тори заручился экс-министр финансов Риши Сунак, основной соперник Трасс во время предыдущих выборов. Он набирает 114 голосов и, по данным источников Би-би-си, вскоре объявит, что баллотируется.

Джонсон, решивший уйти в отставку в июле на фоне скандала с бывшим заместителем главного организатора Консервативной партии в палате общин Крисом Пинчером, которого обвиняли в домогательствах, пока также не сообщал, что планирует принять участие в гонке за лидерство. Однако 22 октября телеканал Sky News сообщил, что бывший премьер, который находился в отпуске в Доминикане вместе с женой и детьми, решил вернуться в Британию после отставки Трасс.

Трасс заняла пост премьера 6 сентября, а на 45-й день пребывания на этой должности сообщила, что уходит в отставку на фоне финансовых ошибок ее правительства. Она осталась исполняющей обязанности главы правительства до назначения нового премьера. Консерваторы рассчитывают избрать нового лидера к 31 октября.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Борис Джонсон Лиз Трасс Риши Сунак Великобритания

Борис Джонсон

политик, бывший премьер Великобритании

19 июня 1964 года
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