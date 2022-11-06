Гладков сообщил о пожаре в резервуаре с растворителем после обстрела завода близ Белгорода

Гладков сообщил о пожаре в резервуаре с растворителем после обстрела

Под обстрел попал завод, пострадавших нет. Ранее Гладков продлил действие желтого уровня террористической опасности еще на две недели

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Завод в Грайворонском городском округе попал под обстрел, возникло возгорание в резервуаре с растворителем, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы» — написал он.

Район расположен в юго-западной части области, он граничит с Сумской областью Украины.

В начале ноября под обстрел в Белгородской области попало фермерское хозяйство, повреждено несколько ангаров и легковой автомобиль. Власти решили переселить жителей четырех сел, а Гладков обращался к правительству страны за помощью в восстановлении населенных пунктов.

Утром 6 ноября губернатор продлил действие в Белгородской области желтого уровня террористической опасности до 21 ноября.