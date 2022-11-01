Гладков попросил помощь на восстановление сел в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к правительству с просьбой выделить федеральную помощь на восстановление сел, пострадавших от обстрелов. Об этом он сообщил во время прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте».

«Мы не можем войти в села, чтобы периметр закрыть, отладить электроснабжение и газоснабжение. То есть села практически разрушаются. Обратился к правительству России по выделению федеральной помощи на строительство новых жилых домов для жителей этих сел или выделению жилищных сертификатов», — сказал Гладков.

По его словам, наибольшие повреждения получили Журавлевка и Нехотеевка (граничат с Харьковской областью Украины).

Власти Белгородской области регулярно сообщают об обстрелах районов, граничащих с Украиной. Так, накануне, под обстрел попал поселок Красное, находящийся у границы с Харьковской областью. По словам Гладкова, никто не пострадал, осколками снарядов были повреждены окна и фасады двух домов. Вечером в тот же день в Белгороде и Белгородском районе сработала система ПВО.