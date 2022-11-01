Белгородский губернатор сообщил о пострадавшем при обстреле села

Загорелась столовая, один человек получил легкое ранение. Повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль

Село Козинка в Белгородской области попало под обстрел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В результате на территории фермерского хозяйства загорелась столовая, повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль. Один человек получил легкое ранение, ему оказали медицинскую помощь.

На месте находятся глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев, оперативные и аварийные службы.

Белгородская область попадает под обстрелы с начала специальной военной операции на Украине, в октябре атаки участились. С 11 апреля в регионе действует желтый уровень террористической опасности, а 19 октября президент ввел в Белгородской области и еще семи приграничных регионах режим «среднего уровня реагирования». Он подразумевает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы государственных объектов, ограничения на въезд и выезд.

Власти решили переселить жителей четырех сел Белгородского района.

Гладков попросил правительство выделить федеральную помощь на восстановление пострадавших от обстрелов населенных пунктов, так как «села практически разрушаются». По словам губернатора, сильнее всего пострадали Журавлевка и Нехотеевка.