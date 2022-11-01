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Белгородский губернатор сообщил о пострадавшем при обстреле села

Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли село Козинка, один человек ранен
Загорелась столовая, один человек получил легкое ранение. Повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль

Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram

Село Козинка в Белгородской области попало под обстрел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В результате на территории фермерского хозяйства загорелась столовая, повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль. Один человек получил легкое ранение, ему оказали медицинскую помощь.

На месте находятся глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев, оперативные и аварийные службы.

Белгородская область попадает под обстрелы с начала специальной военной операции на Украине, в октябре атаки участились. С 11 апреля в регионе действует желтый уровень террористической опасности, а 19 октября президент ввел в Белгородской области и еще семи приграничных регионах режим «среднего уровня реагирования». Он подразумевает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы государственных объектов, ограничения на въезд и выезд.

Власти решили переселить жителей четырех сел Белгородского района.

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Гладков попросил правительство выделить федеральную помощь на восстановление пострадавших от обстрелов населенных пунктов, так как «села практически разрушаются». По словам губернатора, сильнее всего пострадали Журавлевка и Нехотеевка.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел
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