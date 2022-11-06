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Гладков продлил желтый уровень опасности в Белгородской области

Губернатор Гладков продлил желтый уровень опасности в Белгородской области

В Белгородской области действие «желтого» уровня террористической опасности продлено еще на две недели — до 21 ноября, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Соответствующий документ подписан. Также на две недели продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов», — добавил он.

После ввода российских войск на Украину власти приграничных регионов России, в том числе Белгородской области, начали регулярно сообщать об обстрелах. В начале ноября под обстрел попали два села в регионе. В селе Бутырки (Валуйский городской округ) три снаряда упали в парке и осколками повредили стоящий рядом автомобиль, сообщал Гладков. Позже было обстреляно село Журавлевка. По словам губернатора Белгородской области, были повреждены здания детского сада и библиотеки, а также 14 частных домов.



 

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Белгородская область Вячеслав Гладков
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