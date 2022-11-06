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В Пентагоне назвали конфликт на Украине «лишь разминкой»

Адмирал США: конфликт на Украине — «лишь разминка» перед большим кризисом
Пекин может вытеснить Вашингтон, а Москва «в ближайшее время никуда не денется», считает глава Стратегического командования США. Он призвал вернуться к оперативному наращиванию сил сдерживания из-за риска крупного конфликта
Чарльз Ричард
Чарльз Ричард (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Властям США следует провести быстрые и фундаментальные изменения в вопросе обороны из-за риска возникновения более крупных военных конфликтов, чем нынешний на Украине. Об этом заявил глава Стратегического командования (Stratcom) США, адмирал Военно-морских сил Чарльз Ричард на ежегодном симпозиуме Лиги подводного флота (Naval Submarine League).

«Этот украинский кризис, в котором мы сейчас находимся, это всего лишь разминка. Приближается [нечто] большее. И пройдет совсем немного времени, прежде чем мы столкнемся с такими испытаниями, каких давно уже не видели», — сказал Ричард.

По его мнению, Китай и другие конкуренты Вашингтона в военном плане вытесняют США, необходимо активизировать свои усилия по сдерживанию, адмирал охарактеризовал ситуацию фразой «корабль медленно тонет». Это происходит медленно, но все-таки происходит, подчеркнул он, поскольку конкурирующие государства «внедряют потенциал в полевых условиях быстрее, чем мы».

Командующий отметил, что США по-прежнему доминируют в подводном флоте. Он не исключил, что это, возможно, единственное «асимметричное преимущество», которым обладает Вашингтон среди потенциальных противников.

«Что нужно, чтобы достичь цели? Это деньги? Это люди? Вам нужны полномочия? Какой риск? Вот так мы добрались до Луны к 1969 году. Нам нужно кое-что из этого вернуть. В противном случае Китай просто вытеснит нас, а Россия в ближайшее время никуда не денется», — резюмировал Ричард.

Пентагон рассматривает Россию в качестве «острой угрозы», а Китай назван «самым важным стратегическим соперником и основным вызовом». Такой статус Москвы определен действиями российских войск на Украине, отмечали в ведомстве. «Пренебрегая независимостью своих соседей, правительство России стремится применить силу для изменения границ и восстановления империалистической сферы влияния», — говорится в американской Стратегии национальной обороны 2022, представленной в конце октября. Главной угрозой безопасности Россию назвали и в НАТО.

Власти России выдвигают аналогичные претензии. Президент Владимир Путин выражал уверенность, что западные страны намереваются расколоть страну на множество враждующих регионов. «Вы хотите превратить нас в Московию? Ну, в НАТО это хотят сделать», — говорил он. Власти США заверяли, что не хотят конфликта с Россией.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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