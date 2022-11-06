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Рогов не исключил планы Киева обменять президента «Мотор Сич»

Киев намерен включить арестованного президента предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева в список лиц для обмена, сказал ТАСС член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Потопят жир, а потом включат в список лиц, подлежащих обмену. Все идет по этому сценарию шаг за шагом», — считает Рогов.

По его словам, украинская сторона начала изучать такую возможность еще до ареста Богуслаева.

Ранее возможность обмена президента «Мотор Сич» не исключал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявлял, что Кремль не занимается вопросами обменов. «И, насколько мы знаем, ими не занимается и Подоляк. Давайте эту работу оставим тем, кто ей занимается», — сказал Песков.

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