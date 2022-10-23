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«Ростех» отверг обвинения СБУ в поставках украинских двигателей

Представитель «Ростеха»: на российские вертолеты давно не ставят украинские двигатели
В «Ростехе» заявили, что после введенных в 2014 году ограничений на российские вертолеты перестали устанавливать украинские двигатели. Президента бывшего главного поставщика установок обвиняют в поставках для военных вертолетов
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Россия провела полное импортозамещение двигателей для вертолетов, сейчас на них устанавливают отечественные силовые установки, сообщил РБК представитель «Ростеха», комментируя задержание президента украинского предприятия «Мотор Сич», героя Украины Вячеслава Богуслаева, которого СБУ обвиняет в поставках Москве двигателей для военных вертолетов.

«Украинские двигатели ставились на вертолетную технику до 2014 года, это общеизвестно. Мы провели полное импортозамещение, в итоге машины уже давно оснащаются силовыми установками отечественного производства», — заявили в «Ростехе».

«Никакого сотрудничества с «Мотор Сич» давно нет», — добавил представитель «Ростеха»

Близкий к «Ростеху» источник назвал задержание Богуслаева отражением «конфликта между местными элитами».

Ранее 23 октября СБУ сообщила о задержании в городе Запорожье Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности «Мотор Сич». В ведомстве заявили, что им предъявлено подозрение по двум статьям уголовного кодекса Украины — ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).

Следствие считает, что руководство завода действовало в сговоре с представителями «Ростеха» и после введения ограничений в 2014 году организовало схему поставок двигателей России через третьи страны. Как заявили в СБУ, формально заказы на двигатели приходили из компаний, зарегистрированных в странах Ближнего Востока, Европы и Восточной Азии, однако затем технику передавали России. В СБУ утверждают, что двигатели использовались в том числе для производства и ремонта российских ударных вертолетов: Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан», Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник».

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В 2018-м в интервью РБК Богуслаев говорил, что после введения ограничений на поставки двигатели в Россию не поставлялись напрямую, но в рамках международных обязательств работали «разрешительные схемы». «Их мы не имеем права не выполнять», — сказал он.

Президент «Мотор Сич» также заявил, что приостановка поставок коснулась только «военной программы». «В России, я знаю, ставят [на вертолеты] для Минобороны двигатели второй категории [в терминологии Минобороны Украины ко второй категории относится не новое имущество, а выданное со склада и пригодное для использования, а также прошедшее капитальный ремонт]. Они дешевле в три раза. Мы не заполняем эту нишу. А так — новые двигатели мы делаем и по всему миру продаем», — сказал он.

Также Богуслаев говорил, что «Мотор Сич» официально разрешено поставлять двигатели Д-436ТП на завод — производитель пожарных самолетов Бе-200 в Россию.

До того как Крым вошел в состав России, «Мотор Сич» был основным поставщиком двигателей для всех типов вертолетов российского производства, а также грузовых и пассажирских самолетов марки Ан.

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Артём Кореняко Артём Кореняко
Ростех СБУ «Мотор Сич» вертолеты
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