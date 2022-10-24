СБУ опубликовала «разговор президента «Мотор Сич» с российским генералом»

СБУ обнародовала записи телефонных переговоров Богуслаева. Украинские спецслужбы утверждают, что они подтверждают сотрудничество президента «Мотор Сич» с Москвой. В «Ростехе» эти обвинения опровергли

Вячеслав Богуслаев (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Служба безопасности Украины опубликовала прослушку телефонных переговоров почетного президента завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, который подозревается в поставке вертолетных двигателей в Россию. Ролик выложен в телеграм-канале ведомства.

Из этих аудиозаписей следует, что человек с голосом, который СБУ представляет как голос Богуслаева, незадолго до спецоперации и после ее начала вел переговоры о поставке в Россию двигателей для нескольких типов боевых вертолетов, а также других запчастей.

В одном из фрагментов мужчина высказал надежду, что российская армия лишь придет, «выгонит [президента Украины Владимир Зеленского] и уйдет». Он также упоминает обстрел завода «Мотор Сич» «Искандерами» и заявляет, «что мы без всякой злобы к этому относимся, абсолютно, мы все понимаем».

А в другом фрагменте мужчина обсуждает с человеком, подписанным в ролике как представитель Минобороны России генерал Анатолий Ситнов, поставки запчастей через Хорватию и Черногорию, а также возможность заключения контракта на двигатели для вертолетов Mи-24 и Mи-35, а также для ударного Mи-28.

В СБУ считают, что эти аудиозаписи подтверждают, что Богуслаев сотрудничал с российскими властями.

РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

После задержания Богуслаева на сайте «Мотор Сич» появилось обращение к Зеленскому от «запорожских мотостроителей». Они назвали подозрения в адрес президента предприятия «возмутительными. «Мы считаем, что так нельзя относиться к человеку, который всю свою жизнь посвятил Украине, который живет и работает рядом с нами под ежедневными обстрелами, рискуя собственной жизнью. Мы искренне верим в его невиновность и всегда доверяли ему как своему лидеру», — говорится в обращении.

О задержании Героя Украины, 83-летнего Богуслаева, а также начальника департамента внешнеэкономической деятельности «Мотор Сич» в Запорожье (административный центр контролируют украинские войска) Служба безопасности Украины сообщила 23 октября.

По информации СБУ, руководство «Мотор Сич» находилось в сговоре с представителями «Ростеха» и наладило транснациональные каналы поставок украинских авиадвигателей в Россию. Эти двигатели использовали для производства и ремонта российских ударных вертолетов: Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан», Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник», заявили в СБУ.

Чтобы обойти санкции, организаторы схемы использовали подконтрольные коммерческие структуры в трех странах Ближнего Востока, Европы и Восточной Азии, утверждают в ведомстве. Эти компании отправляли заказ украинскому производителю «якобы для нужд зарубежной стороны», а затем переправляли военную продукцию в Россию.

В «Ростехе» обвинения СБУ о сотрудничестве с «Мотор Сич» опровергли. Как заявили в госкорпорации, Россия уже провела «полное импортозамещение», машины «уже давно оснащаются силовыми установками отечественного производства» и «никакого сотрудничества с «Мотор Сич» давно нет». По словам источника РБК, близкого к «Ростеху», задержание Богуслаева является отражением «конфликта между местными элитами».