Дональд Трамп усомнился в способности США просуществовать еще два года

Трамп усомнился в способности США просуществовать еще два года

Бывший президент США Дональд Трамп усомнился в том, что его страна сможет просуществовать еще два года. Трансляция доступна на C-SPAN.

«Я не знаю, сможет ли эта страна просуществовать еще два года. Вам нужно проголосовать за этого человека. Это хороший человек», — сказал Трамп, выступая в штате Пенсильвания в поддержку ведущего «Шоу доктора Оза» Мехмета Оза, претендующего на место в сенате.

По словам экс-главы государства, Соединенные Штаты «никогда не были в таком плохом положении, как сейчас», когда их «не уважают нигде».

Если вместе взять пять худших в истории американских президентов, то они не смогут причинить столько ущерба нации, сколько нанес ей Джо Байден, уверен Трамп.

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