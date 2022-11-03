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Байден заявил об угрозе демократии и «пути к хаосу» из-за Трампа

Байден: демократия США под ударом из-за отказа Трампа и республиканцев признать поражение
Действующий президент обвинил Трампа в культивации лжи, которая переросла в «паутину заговоров». Промежуточные выборы в США пройдут 8 ноября
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Michael A. McCoy / Getty Images)

Американская демократия находится «под угрозой» из-за отказа бывшего президента Дональда Трампа признать свое поражение на выборах в 2020 году. Ситуация может повториться на ближайших промежуточных выборах 8 ноября. Об этом заявил президент США Джо Байден, трансляцию вел телеканал MSNBC.

«Есть кандидаты, баллотирующиеся на каждый уровень должности в Америке — на пост губернатора, в конгресс, на пост генерального прокурора, на пост государственного секретаря, которые не соглашаются признать результаты выборов, в которых они участвуют. Это путь к хаосу в Америке. Это беспрецедентно. Это незаконно. И это не по-американски», — отметил он (цитата по CNN).

Байден обвинил Трампа в культивации лжи, которая переросла в паутину заговоров. Следствием этой лжи, «распространенной ради власти и прибыли», стали насилие и запугивание в отношении демократов, республиканцев и беспартийных чиновников, которые просто выполняют свои обязанности, продолжил президент США.

«Я считаю, что голоса, оправдывающие или призывающие к насилию и запугиванию, составляют явное меньшинство в Америке. Но они громкие и полные решимости», — добавил американский президент.

Накануне, 1 ноября, Байден сравнил ситуацию с гражданской войной (1861–1865 годы) в США, выступая перед спонсорами Демократической партии во Флориде. Он также рассказал о политиках, которые «отрицают существование победы [на выборах]». «Такого не было со времен гражданской войны. Звучит как преувеличение, но с тех пор такого не было, как сейчас», — указал президент.

Промежуточные выборы в палату представителей и сенат США (нижнюю и верхнюю палаты парламента) запланированы на 8 ноября 2022 года. Голосование пройдет во всех 435 округах конгресса в каждом из 50 штатов США. Сейчас большинство в палате представителей принадлежит демократам, которые имеют в своем распоряжении 218 мандатов. Республиканцы пока занимают 212 мест. В то же время в верхней палате у республиканцев 50 кресел, у демократов — 48.

По итогам этих выборов полностью обновится состав палаты представителей, также будут избраны 35 из 100 сенаторов. Большинство в конгрессе ранее было за демократами, однако Bloomberg со ссылкой на опросы пишет, что после этого голосования партия может потерять лидерство или в одной, или сразу в двух палатах конгресса. Согласно прогнозам от The Wall Street Journal (по состоянию на 27 октября), по итогам выборов в палате представителей может оказаться 200 республиканцев и 178 демократов, в сенате — 46 республиканцев и 46 демократов.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дональд Трамп Джо Байден США

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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