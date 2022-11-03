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Reuters узнал о плане Трампа объявить о начале президентской кампании

Reuters: Трамп пойдет на выборы президента в 2024 году и скоро объявит о начале кампании
Трамп был президентом США с 2017 по 2020 год, однако не смог переизбраться на второй срок. Reuters пишет, что экс-президент может объявить о начале президентской кампании 2024 года после промежуточных выборов в конгресс США
Дональд Трамп (справа)
Дональд Трамп (справа) (Фото: Brandon Bell / Getty Images)

После вероятной победы республиканцев на промежуточных выборах в конгресс США, которые состоятся 8 ноября, бывший президент США Дональд Трамп может объявить о начале своей президентской кампании. Об этом со ссылкой на источники в окружении политика сообщает Reuters.

«Я думаю, что как мотылек летит на огонь, так и Трамп будет баллотироваться в 2024 году. Объявив о начале кампании перед Днем благодарения (25 ноября. — РБК) он получит большое преимущество», — сказал один из источников агентства.

По словам собеседников Reuters, объявление, сделанное в ближайшие недели, также может поставить в тупик потенциальных соперников в выдвижении от Республиканской партии. Тем не менее источники не исключили, что, возможно, бывший президент все еще может отложить решение или передумать.

Промежуточные выборы в палату представителей и сенат США (нижнюю и верхнюю палаты парламента) состоятся 8 ноября 2022 года. Голосование пройдет во всех 435 округах конгресса в каждом из 50 штатов США. Сейчас большинство в палате представителей принадлежит демократам, которые имеют в своем распоряжении 218 мандатов. Республиканцы пока занимают 212 мест. В то же время в верхней палате у республиканцев 50 кресел, у демократов — 48.

По итогам этих выборов полностью обновится состав палаты представителей, также будут избраны 35 из 100 сенаторов. Bloomberg со ссылкой на опросы ранее сообщал, что после этого голосования демократы могут потерять лидерство сразу в двух палатах конгресса.

В то же время The Washington Post со ссылкой на источники в окружении Трампа пишет, что экс-президент уже начал обсуждать со своими советниками кандидатуры его потенциальных помощников в рамках кампании. Также бывший президент отслеживает, какие «доноры» встречаются с другими потенциальными кандидатами на выборах.

В преддверии официального объявления Трамп принимал в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде представителей штатов и членов Республиканского национального комитета, указывает газета. Именно в Мар-а-Лаго Трамп, согласно источникам газеты, планирует объявить о своем выдвижении в президенты.

Трамп был президентом США с 2017 по 2020 год. В январе 2020-го он проиграл выборы действующему президенту Джо Байдену с 232 голосами выборщиков против 302 у Байдена. Для победы требовалось набрать 270 голосов.

Трамп не признал поражение и пытался оспорить итоги выборов в судебном порядке. Однако Верховный суд США отклонил иск бывшего президента о пересмотре итогов голосования. Политик также не исключал, что будет баллотироваться вновь, в 2024 году.

Байден в начале октября заявил, что уверен в том, что на выборах президента в 2024-м он вновь победит Трампа. При этом глава государства сказал, что пока не принял решение об участии в выборах. Президент заверил, что определится с этим после выборов в конгресс.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Дональд Трамп выборы президента США Джо Байден США
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