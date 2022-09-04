Трамп назвал Байдена «врагом государства»
Бывший президент США Дональд Трамп назвал действующего лидера страны Джо Байдена «врагом государства» в ходе выступления перед своими сторонниками в Пенсильвании.
«Он враг государства... Враг государства — это он и та группа, которая его контролирует, кружит вокруг него: «Сделай это, Джо, сделай то, ты можешь сделать это, Джо», — сказал Трамп (трансляцию вел Fox News).
По его словам, речь Байдена была «самой злобной, полной ненависти и раскола».
Так Трамп отреагировал на слова Байдена, что республиканцы, которые поддерживают Дональда Трампа и его программу Make America Great Again (MAGA, «Сделаем Америку снова великой»), представляют экстремистские силы, угрожающие «самим основам нашей республики».
По его словам, сторонники Трампа хотят отменить демократические выборы и вернуть страну «назад», во времена, когда однополые браки или аборты были запрещены.
«Мы те, кто пытается спасти нашу демократию, все очень просто. Опасность для демократии исходит от радикальных левых, а не от правых», — ответил Трамп.
Трамп и Байден были соперниками на президентских выборах 2020 года. Победу одерживал Байден, однако Трамп и его сторонники не согласились с результатами и попробовали захватить Капитолий 6 января прошлого года.
Они официально не объявляли, что планируют баллотироваться в президенты США на следующих выборах, в 2024 году, однако оба не исключали такую возможность. При этом между ними в последнее время обострилось противостояние.