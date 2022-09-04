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Трамп назвал Байдена «врагом государства»

Так экс-президент США Дональд Трамп ответил действующему американскому лидеру Джо Байдену на слова, что он и республиканцы из трампистского движения угрожают «основаниям республики»
Фото: SHAWN THEW / EPA / ТАСС
Фото: SHAWN THEW / EPA / ТАСС

Бывший президент США Дональд Трамп назвал действующего лидера страны Джо Байдена «врагом государства» в ходе выступления перед своими сторонниками в Пенсильвании.

«Он враг государства... Враг государства — это он и та группа, которая его контролирует, кружит вокруг него: «Сделай это, Джо, сделай то, ты можешь сделать это, Джо», — сказал Трамп (трансляцию вел Fox News).

По его словам, речь Байдена была «самой злобной, полной ненависти и раскола».

Так Трамп отреагировал на слова Байдена, что республиканцы, которые поддерживают Дональда Трампа и его программу Make America Great Again (MAGA, «Сделаем Америку снова великой»), представляют экстремистские силы, угрожающие «самим основам нашей республики».

Байден обвинил в экстремизме Трампа и его сторонников
Политика
Джо Байден

По его словам, сторонники Трампа хотят отменить демократические выборы и вернуть страну «назад», во времена, когда однополые браки или аборты были запрещены.

«Мы те, кто пытается спасти нашу демократию, все очень просто. Опасность для демократии исходит от радикальных левых, а не от правых», — ответил Трамп.

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Трамп и Байден были соперниками на президентских выборах 2020 года. Победу одерживал Байден, однако Трамп и его сторонники не согласились с результатами и попробовали захватить Капитолий 6 января прошлого года.

Они официально не объявляли, что планируют баллотироваться в президенты США на следующих выборах, в 2024 году, однако оба не исключали такую возможность. При этом между ними в последнее время обострилось противостояние.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Дональд Трамп США Джо Байден
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