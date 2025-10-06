Самолет попавшего под санкции США российского перевозчика побывал в ЮАР

Власти ЮАР выдали разрешение российскому перевозчику «Абакан Эир», заявив, что не знали о попадании компании под санкции США. Грузовой Ил-76 побывал в аэропортах Апингтон и Лансерия, после чего улетел в Сомали, пишет Rapport

Южно-Африканская республика (ЮАР) выдала разрешение на полет российской авиакомпании «Абакан Эир», которая находится под санкциями США с прошлого года. Власти ЮАР заявили, что не знали о попадании перевозчика в черный список.

Южноафриканское издание Rapport сообщило, что 2 октября Ил-76, принадлежащий «Абакан Эир», приземлился с грузом в аэропорту Апингтона в Северо-Капской провинции, прилетев из Танзании, затем заправился в аэропорту Лансерия под Йоханнесбургом и вылетел в Сомали.

По данным издания, «Абакан Эир» также находится в списке должников из-за задолженности по оплате авиационных услуг, включая топливо. Согласно веб-сайту, ее грузовой самолет некоторое время находился в Иране перед вылетом в Южную Африку.

Представитель министерства Транспорта ЮАР Коллен Мсиби заявил Bloomberg, что ведомство 23 сентября выдало разрешение иностранного эксплуатанта авиакомпании «Абакан Эйр» на перевозку генеральных грузов, гражданских вертолетов и «акробатических» (пилотажных) самолетов.

По словам Мсиби, ни одна страна не уведомила Южную Африку о том, что этот перевозчик находится под санкциями. «Следует также отметить, что правительство Южной Африки не вносило оператора в черный список», — добавил он.

На сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) указано, что «Абакан Эир» находится под санкциями. Перевозчик попал в черный список в декабре прошлого года.

Москва считает санкции незаконными и требует их отмены.

На сайте «Абакан Эир» сказано, что компания выполняет «федеральные и международные заказы на грузовые чартерные перевозки и предоставляет другие услуги, включая сложные авиационные работы и уникальные логистические решения».

Весной 2023-го на тот момент посол США в ЮАР Рубен Бригети заявил, что в декабре 2022-го российское судно Lady R, попавшее ранее под санкции Вашингтона, заходило на базу национальных Военно-морских сил на юго-западе ЮАР и на него грузили вооружение. Дипломат счел, что Претория поставляет оружие Москве. Вашингтон выразил беспокойство по этому поводу.

Из-за этого заявления Бригети вызвали в южноафриканский МИД. Дипведомство объявило, что посол США принес извинения за слова о том, что ЮАР поставляет России оружие.

Власти ЮАР отказались раскрыть детали захода судна на базу. В министерстве обороны страны заявили, что «какое бы содержимое ни доставлялось на это судно, оно было заказано задолго до [пандемии] COVID». В ЮАР была создана комиссия для расследования по этому поводу, которая не нашла доказательств того, что какое-либо оружие грузили на судно Lady R.

Глава российского МИДа Сергей Лавров, комментируя ситуацию, сказал: «Если американскому или любому другому заокеанскому, заморскому послу что-то показалось, то надо в общем-то знать свое место и не лезть в чужие дела».