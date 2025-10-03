ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России
Совет Евросоюза продлил на год действие санкций за участие в «гибридной деятельности» России, говорится в его заявлении.
Речь идет об ограничениях, введенных против 47 физических и 15 юридических лиц. Их активы подлежат заморозке, а компаниям и гражданам ЕС запрещено предоставлять им средства и экономические ресурсы.
ЕС утвердил отдельный санкционный механизм «в ответ на дестабилизирующие действия России» в октябре 2024 года. Он нацелен на лиц, «участвующих в действиях и политике правительства Российской Федерации, которые подрывают основополагающие ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, стабильность, независимость и целостность», а также в отношении ответственных «за гибридную деятельность против третьих стран и международных организаций».
В мае 2025 года Брюссель расширил сферу применения механизма на «финансовых спонсоров дестабилизирующей деятельности», а также разрешил «приостанавливать лицензии на вещание российских СМИ, замешанных в дезинформации».
Россия называет санкции западных стран незаконными. В Кремле отмечали, что ограничительные меры не способны изменить политику Москвы и у российской экономики выработался к ним определенный иммунитет.
Читайте РБК в Telegram.
OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире
В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»
Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца
МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы
Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане
В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа
Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»
ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов
Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов