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Военная операция на Украине ,  
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Комиссия не нашла доказательств поставок оружия ЮАР России

Президент ЮАР Рамафоса: доказательств перевозки оружия на судне из России не обнаружено
Сюжет
Военная операция на Украине
Комиссия не нашла доказательств того, что при заходе на военно-морскую базу ЮАР на корабль Lady R грузили какое-либо оружие. Обвинения в поставках оружия России «запятнали имидж» ЮАР, заявил Рамафоса

Комиссия из назначенных президентом ЮАР Сирилом Рамафосой для расследования обвинений в передаче оружия России, не нашла доказательств подобных действий. Об этом Рамафоса заявил в обращении к нации, передает портал IOL.

Речь идет о заявлении посла США в Южно-Африканской республике Рубена Бригети, который весной рассказал, что в декабре 2022 года во время захода российского судна Lady R на базу национальных Военно-морских сил на юго-западе ЮАР на него грузили оружие и боеприпасы. Дипломат посчитал, что ЮАР поставляет России вооружения, и назвал нарушение «чрезвычайно серьезным».

Из-за этих обвинений Рамафоса создал комиссию для расследования. Председателем стал бывший судья Верховного суда республики Финеас Мохапело, в состав вошли адвокат Лия Гкабаше и экс-замминистра базового образования Энвер Сурти. По итогам расследования доказательств того, что какое-либо оружие грузили на судно Lady R, обнаружено не было.

«Ряду организаций и физических лиц, которые публично заявляли, что располагают информацией по этому вопросу, было предложено представить материалы комиссии. Многие из приглашенных либо не смогли этого сделать, либо заявили, что не располагают независимыми сведениями о соответствующих фактах», — подчеркнул Рамафоса.

Он добавил, что эти обвинения «запятнали имидж» ЮАР. «В последние месяцы несколько кругов использовали эти утверждения, чтобы поставить под сомнение приверженность Южной Африки своей позиции по российско-украинскому конфликту. Обвинения, выдвинутые против нашей страны, оказали самое разрушительное воздействие на нашу валюту, нашу экономику и наше положение в мире», — сказал президент ЮАР.

The Wall Street Journal еще в начале года писала, что Вашингтон был обеспокоен «поддержкой», которую вооруженные силы ЮАР оказали судну Lady R, принадлежащему, как утверждало издание, российской судоходной компании «МГ-ФЛОТ», — в том числе разрешив ему посетить военно-морскую базу с отключенным транспондером. Судно и компания с мая 2022-го находятся под санкциями США.

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Власти ЮАР отказались раскрыть детали захода судна на базу. «Какое бы содержимое ни доставлялось на это судно, оно было заказано задолго до [пандемии] COVID», — сказала министр обороны страны Танди Модис, добавив, что США оказывают неоправданное давление на африканские страны, которые поддерживают отношения с Россией.

После заявлений посла США Бригети его вызвали в МИД ЮАР. В офисе Рамафосы обвинения в поставке оружия России назвали бездоказательными и заявили, что они «подрывают дух сотрудничества и партнерства» между ЮАР и США. Бригети позже извинился за свои слова.

Глава российского МИДа Сергей Лавров, комментируя ситуацию, сказал: «Если американскому или любому другому заокеанскому, заморскому послу что-то показалось, то надо в общем-то знать свое место и не лезть в чужие дела».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
ЮАР Сирил Рамафоса США
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