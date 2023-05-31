Лавров — об обвинениях в поставке оружия из ЮАР: послу США не стоит лезть в чужие дела

Лавров призвал посла США в ЮАР «знать свое место и не лезть в чужие дела»

Сергей Лавров (Фото: РИА Новости)

Послу США Рубену Бригети, который говорил про поставки России оружия из ЮАР, надо «знать свое место», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

«Если американскому или любому другому заокеанскому, заморскому послу что-то показалось, то надо в общем-то знать свое место и не лезть в чужие дела», — сказал он.

В вопросе поставок вооружений Россия никогда не нарушает международные нормы, «а вот наши западные коллеги их нарушают»: «накачивают» Украину «большим количеством современных, дальнобойных и небезопасных вооружений, в том числе и для тех, кто их применяет», хотя декларировали «нейтралитет в отношении событий на Украине», подчеркнул Лавров.

11 мая посол США в ЮАР Рубен Бригети рассказал, что в декабре 2022 года во время захода российского судна Lady R на базу национальных Военно-морских сил на юго-западе ЮАР на него грузили оружие и боеприпасы. Дипломат посчитал, что ЮАР поставляет России вооружения, и назвал нарушение «чрезвычайно серьезным».

В офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы эти обвинения назвали бездоказательными и заявили, что они «подрывают дух сотрудничества и партнерства» между ЮАР и США. Позже Бригети извинился за свои слова о том, что республика поставляет России оружие и боеприпасы, сообщали в южноафриканском МИДе. Власти республики, в свою очередь, начали независимое расследование по этому поводу.