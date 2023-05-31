Лавров призвал посла США в ЮАР «знать свое место и не лезть в чужие дела»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 86,51 (+0,61) Инвестиции, 30 мая, 17:00 Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 80,69 (+0,63) Инвестиции, 30 мая, 17:00
США анонсировали контрнаступление Украины летом Политика, 16:09
Белый дом заявил, что не хочет «войны против Запада» из-за атак Украины Политика, 16:01
Мэр Заволжска обвинил заместителя в побоях и пинке ногой в лицо Политика, 15:59
Как подстроить обучение под каждого сотрудника, даже если их тысячи Pro, 15:55
Бизнес попросил Путина помочь с легализацией криптовалют. Что хочет рынок Крипто, 15:55
Глава WADA заявил о недоверии к российской антидопинговой системе Спорт, 15:51
Лавров призвал посла США в ЮАР «знать свое место и не лезть в чужие дела» Политика, 15:47
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Атаки беспилотников и обстрелы территории России. Карта Политика, 15:44
Посольство Британии ответило на слова Медведева о войне с Россией Политика, 15:37
Чувствую себя на 30: как внутренний возраст помогает дольше не стареть Pro, 15:32
Спрос россиян на ИЖС составит около 3 млн домов в течение 5 лет Недвижимость, 15:25
Подозреваемый в убийстве главы дагестанского села Рубас сдался властям Общество, 15:20
Девятерых жителей Киева задержали за съемку работы ПВО Политика, 15:18
Индия зафиксировала рост импорта российской нефти в 14 раз Экономика, 15:11
Военная операция на Украине ,  
0 

Лавров призвал посла США в ЮАР «знать свое место и не лезть в чужие дела»

Лавров — об обвинениях в поставке оружия из ЮАР: послу США не стоит лезть в чужие дела
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: РИА Новости)

Послу США Рубену Бригети, который говорил про поставки России оружия из ЮАР, надо «знать свое место», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

«Если американскому или любому другому заокеанскому, заморскому послу что-то показалось, то надо в общем-то знать свое место и не лезть в чужие дела», — сказал он.

В вопросе поставок вооружений Россия никогда не нарушает международные нормы, «а вот наши западные коллеги их нарушают»: «накачивают» Украину «большим количеством современных, дальнобойных и небезопасных вооружений, в том числе и для тех, кто их применяет», хотя декларировали «нейтралитет в отношении событий на Украине», подчеркнул Лавров.

11 мая посол США в ЮАР Рубен Бригети рассказал, что в декабре 2022 года во время захода российского судна Lady R на базу национальных Военно-морских сил на юго-западе ЮАР на него грузили оружие и боеприпасы. Дипломат посчитал, что ЮАР поставляет России вооружения, и назвал нарушение «чрезвычайно серьезным».

В офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы эти обвинения назвали бездоказательными и заявили, что они «подрывают дух сотрудничества и партнерства» между ЮАР и США. Позже Бригети извинился за свои слова о том, что республика поставляет России оружие и боеприпасы, сообщали в южноафриканском МИДе. Власти республики, в свою очередь, начали независимое расследование по этому поводу.

Теги
Персоны
ЮАР Сергей Лавров МИД оружие США
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
Материалы по теме
ЮАР гарантировала дипломатический иммунитет участникам саммита БРИКС
Политика
В ЮАР заявили, что шесть президентов будут ездить между Киевом и Москвой
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter