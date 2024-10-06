Иран на девять часов закрыл воздушное пространство

Самолеты над Ираном перестанут летать до утра понедельника. В предыдущий раз такое распоряжение власти дали перед массированным ударом по Израилю, на что Тель-Авив пообещал ответить

Фото: Shadati / XinHua / Global Look Press

Все рейсы в воздушном пространстве Ирана отменены с 21:00 этого дня до 6:00 утра 7 октября по местному времени (20:30 и 5:30 мск) в связи с эксплуатационными ограничениями, передает Iran International сообщение Организации гражданской авиации.

Пассажиров попросили связаться с авиаперевозчиками для получения дополнительной информации и заверили, что беспокоиться о возврате средств не стоит: позднее будет объявлено о способах получить деньги обратно.

Источник Tasnim в вооруженных силах Ирана рассказал о готовности Тегерана ответить Израилю в случае каких-либо действий со стороны последнего. Подготовлено несколько вариантов ответного удара в зависимости от того, как поступит Тель-Авив.

В последний раз воздушное пространство Ирана закрывалось несколько дней назад, 2 октября, перед массированным ракетным обстрелом Израиля. Тогда Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака. Российское посольство посоветовало гражданам не посещать Иран.

Израильская сторона сообщила, что почти все иранские ракеты удалось сбить, но были и попадания. Тегеран заявил, что целью «разрушительного ракетного удара» были важные военные и разведывательные объекты. Одной из целей стала штаб-квартира израильской разведки «Моссад».

Иран совершил своим ударом «большую ошибку» и поплатится за нее, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Он рассказал, что убитые в результате израильских ударов лидеры группировок ХАМАС и «Хезболла» не осознавали, насколько Израиль готов защищаться и мстить. Политик предположил, что в Тегеране тоже этого не понимают. «Они поймут», — пообещал Нетаньяху.

По сведениям Politico, Израиль рассматривает вариант с ограниченным ответным ударом по проиранским формированиям и подразделениям Корпуса стражей исламской революции Ирана в Йемене и Сирии.